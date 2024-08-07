Український дрон приземлив російський гелікоптер Мі-28 над Курською областю: відео

Воїни підрозділу М2 Центру спецоперацій СБУ здійснили влучний удар по ворожому вертольоту

Уперше в історії українські військові здійснили успішну атаку на російський гелікоптер Мі-28 за допомогою FPV-дрона. Цей безпрецедентний інцидент стався над Курською областю Росії. Про це повідомляє СБУ.

Як повідомляється, воїни підрозділу М2 Центру спецоперацій СБУ здійснили влучний удар по ворожому вертольоту. Цей успіх став можливим завдяки кропіткій роботі інженерів, операторів та підтримці донорів, які фінансували створення та модернізацію FPV-дронів.

На кадрах видно, як український дрон врізається у Мі-28. Після цього відео переривається.

Зазначається, що для ураження гелікоптера був використаний FPV-дрон, тобто безпілотник, керований оператором у режимі реального часу. На відео добре видно, що дрон СБУ влучає прямісінько в задній гвинт ворожої машини. «СБУ вкотре продемонструвала високий професійний рівень, креативний підхід і новизну рішень, які використовуються для знищення ворога. У нас для росіян ще багато неочікуваних сюрпризів», – зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Це перший відомий випадок успішного ураження гелікоптера в повітрі за допомогою FPV-дрона.

Нагадаємо, російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ.