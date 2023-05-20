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Правоохоронці перевірять караоке-клуби Краснодара через пісню Сердючки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Правоохоронці перевірять караоке-клуби Краснодара через пісню Сердючки
Караоке-клуб «Ля-Мажор», у якому співали Сердючку
фото з відкритих джерел

Поліція з’ясує, чи не виконують у клубах українські пісні

Мер Краснодара доручив правоохоронцям перевірити репертуар усіх караоке-клубів міста щодо наявності в них українських пісень. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Правоохоронці перевірять караоке-клуби Краснодара через пісню Сердючки фото 1

У департаменті інформаційної політики міста додали, що також вивчать питання про те, чи не йдуть на Україну відрахування за виконання таких композицій.

Приводом для перевірок стало виконання в одному із клубів пісні Вєрки Сердючки «Гуляночка» із фразою «Ще не вмерла Україна».

Раніше пісня української співачки Маші Кондратенко «Ванька-встанька» шокувала російських пропагандистів. Їх обурив виступ артистки у шоу «95 квартал».

Нагадаємо, росіяни почали красти в українців популярні пісні про війну. 

 

Теги: Україна росія пісня війна сердючка

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