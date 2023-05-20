Правоохоронці перевірять караоке-клуби Краснодара через пісню Сердючки
Поліція з’ясує, чи не виконують у клубах українські пісні
Мер Краснодара доручив правоохоронцям перевірити репертуар усіх караоке-клубів міста щодо наявності в них українських пісень. Про це повідомляють російські ЗМІ.
У департаменті інформаційної політики міста додали, що також вивчать питання про те, чи не йдуть на Україну відрахування за виконання таких композицій.
Приводом для перевірок стало виконання в одному із клубів пісні Вєрки Сердючки «Гуляночка» із фразою «Ще не вмерла Україна».
Раніше пісня української співачки Маші Кондратенко «Ванька-встанька» шокувала російських пропагандистів. Їх обурив виступ артистки у шоу «95 квартал».
Нагадаємо, росіяни почали красти в українців популярні пісні про війну.
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