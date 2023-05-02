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Що буде з 30 тис. грн військовим? Силовики запропонували рішення

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Що буде з 30 тис. грн військовим? Силовики запропонували рішення
Силовий блок пропонує створити робочу групу для напрацювання фінального рішення Джерело: https://censor.net/ua/n3415699
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Силовий блок пропонує створити робочу групу, яка врегулює питання додаткових виплат військовим 

Ухвалений Верховною Радою законопроєкт №8312 від 10 квітня про повернення «військової» виплати 30 тис. грн не може бути прийнятим у запропонованій редакції, тож українські урядовці звернулися до Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з пропозицією створити робочу групу із представників Верховної Ради України, Кабінету міністрів та Генерального штабу Збройних сил для швидкої розробки змін щодо діючого законодавства. Відповідне звернення опублікував голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Автори звернення вважають, що проголосована нещодавно правка не вирішує питання, пов’язані з грошовою винагородою, зокрема, строковиків і курсантів, а її текст не враховує особливостей проходження служби в різних регіонах і виконання завдань різного ступеня складності.

Тому автори листа пропонують надалі розробляти нормативну базу щодо оплати праці захисників більш диференційовано і головне – із залученням командування та представників сектора нацбезпеки й оборони.

«Ще більш важливо, аби система справедливих виплат існувала не тільки на папері, але й була б забезпечена відповідними видатками. Адже розчарування військовослужбовців черговим актом популізму може мати негативні, фатальні для країни наслідки», – йдеться у заяві.

Що буде з 30 тис. грн військовим? Силовики запропонували рішення фото 1
Що буде з 30 тис. грн військовим? Силовики запропонували рішення фото 2

Звернення підписали міністр оборони України Олексій Резніков, міністр МВС Ігор Клименко, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, голова ДПСУ Сергій Дейнеко, командувач Національної гвардії Юрій Лебідь та голова СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, що доплати військовим у розмірі 30 тис. грн відмінили з 1 лютого. Проте 10 квітня Верховна Рада 277 голосами повернула 30 тисяч доплати військовим. Ініціаторами такого рішення була фракція «Європейська солідарність», поки Володимир Цабаль не зареєстрував постанову, яка блокує підписання закону про повернення доплат

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Теги: Верховна Рада соцвиплати війна допомога ЗСУ

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