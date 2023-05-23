Стримали ворожі кулі: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах (фото)

Освячення відбулося у Михайлівському Золотоверхому монастирі

Сьогодні, 23 травня, у Києві предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній освятив 12 ікон з циклу робіт «Духовна звитяга», в рамках проєкту «АртАрмор», які написані на бронеплитах. Про це повідомляє «Цензор.НЕТ»

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, ікони написано на бронеплитах від бронежилетів, які були пошкоджені ворожими кулями, але вони стримали їх і врятували життя українським захисникам. Освячення відбулося у Михайлівському Золотоверхому монастирі.

17 фото На весь екран

































Зазначається, що освячені ікони презентують представникам закордонних країн-партнерів, як подяку за допомогу Україні в боротьбі проти агресора. «Духовна звитяга» акцентує увагу на духовній боротьбі українського народу та важливості віри в Бога.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, під час недавньої пожежі у храмі в селі Кордишів на Шумщині згоріло все, крім ікони. Освячення церкви мало відбутися у 2023 році, на свято Різдва Іоанна Предтечі. Символічно, що полум'я оминуло ікону з зображенням цього пророка.

Нагадаємо, активісти повідомили про шокуючі знахідки у стінах хмельницького храму, який раніше підпорядковувався Московського патріархату. Свято-Георгіївський храм УПЦ МП перейшов до Православної церкви України 10 квітня. Активісти знайшли у стінах святині портрет російського царя Миколи ІІ – відомого українофоба та придушувача української мови та культури.