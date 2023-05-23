Стримали ворожі кулі: Епіфаній освятив 12 ікон, написаних на бронеплитах (фото)
Освячення відбулося у Михайлівському Золотоверхому монастирі
Сьогодні, 23 травня, у Києві предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній освятив 12 ікон з циклу робіт «Духовна звитяга», в рамках проєкту «АртАрмор», які написані на бронеплитах. Про це повідомляє «Цензор.НЕТ»
Як зазначається, ікони написано на бронеплитах від бронежилетів, які були пошкоджені ворожими кулями, але вони стримали їх і врятували життя українським захисникам. Освячення відбулося у Михайлівському Золотоверхому монастирі.
Зазначається, що освячені ікони презентують представникам закордонних країн-партнерів, як подяку за допомогу Україні в боротьбі проти агресора. «Духовна звитяга» акцентує увагу на духовній боротьбі українського народу та важливості віри в Бога.
Як повідомлялося, під час недавньої пожежі у храмі в селі Кордишів на Шумщині згоріло все, крім ікони. Освячення церкви мало відбутися у 2023 році, на свято Різдва Іоанна Предтечі. Символічно, що полум'я оминуло ікону з зображенням цього пророка.
Нагадаємо, активісти повідомили про шокуючі знахідки у стінах хмельницького храму, який раніше підпорядковувався Московського патріархату. Свято-Георгіївський храм УПЦ МП перейшов до Православної церкви України 10 квітня. Активісти знайшли у стінах святині портрет російського царя Миколи ІІ – відомого українофоба та придушувача української мови та культури.
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