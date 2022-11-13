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Повна деокупація: в ООН назвали умови настання миру в Україні

glavcom.ua
Повна деокупація: в ООН назвали умови настання миру в Україні
Антоніу Гутерреш не хоче миру за рахунок втрати українських територій
фото з сайту ООН

Мирний договір між Україною та Росією повинен базуватися виключно на Статуті ООН

Діалог між Україною та РФ потрібний, але він повинен бути направленим на процес встановлення миру на основі Статуту ООН, в якому Україна визнана в кордонах 1991 року.

Про це заявив Генсек ООН Антоніу Гутерреш на пресконференції у столиці Камбоджі Пномпені, де відбувся саміт ООН та Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), повідомляє пресслужба організації.

Він зазначив, що світове співтовариство прагне наблизити майбутнє, де пануватиме мир. «Але не будь-який мир, а мир, заснований на цінностях Статуту ООН і мир, заснований на міжнародному праві», –  уточнив генсек.

Гутерреш вкотре підтвердив чітку позицію ООН щодо України: російське вторгнення є порушенням Статуту Організації та територіальної цілісності нашої країни.

Він також зазначив, що на саміті застеріг світ проти поділу глобальної економіки між двома найпотужнішими державами – США та Китаєм.

«Такий розкол, з двома різними наборами правил, двома домінуючими валютами, двома інтернетами і двома суперечливими стратегіями щодо штучного інтелекту, підірве здатність світу реагувати на драматичні виклики, з якими ми стикаємося», – переконаний Гутерреш.

За його словами, необхідно розвивати «єдину глобальну економіку і глобальний ринок з доступом для всіх».

Генеральний секретар приїхав до Камбоджі з Єгипту, де відбулася Конференція ООН з питань зміни клімату COP27. Далі він вилетить до Індонезії, на Балі, де у вівторок розпочнеться саміт G20.

 «Моїм пріоритетом на Балі буде захист країн глобального Півдня, які постраждали від пандемії COVID-19 та кліматичної надзвичайної ситуації, а зараз стикаються з кризами в галузі продовольства, енергетики та фінансів, що посилюються війною в Україні та величезною заборгованістю», – поінформував Гутерреш.

У пресслужбі ООН зазначили, що на саміті в Камбоджі Гутерреш та лідери десяти країн АСЕАН обговорювали, зокрема, російську війну проти України, глобальні енергетичну та продовольчу кризи та надзвичайну ситуацію зі зміною клімату.

Як повідомлялося, за останні чотири тижні ООН та партнерські організації доправили шість гуманітарних конвоїв у райони Харківської та Херсонської областей.

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Теги: Антоніу Гутерріш Генсек ООН ООН

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