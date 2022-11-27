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Більшість країн НАТО вичерпали запаси зброї для України – NYT

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Більшість країн НАТО вичерпали запаси зброї для України – NYT
Зенітний танк Gepard на заводі Krauss-Maffei Wegmann у Мюнхені
The New York Times

Країни НАТО вже передали Україні зброї на загальну суму $40 млрд

Маленькі країни-члени НАТО вже вичерпали свій потенціал щодо постачання зброї Україні. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власне джерело.

Зазначається, що 20 із 30 держав альянсу «значно вичерпали себе».

У той же час десять країн все ще можуть давати більше озброєння. Серед них – Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди.

Зазначається, що країни НАТО вже передали Україні зброї на загальну суму $40 млрд, що відповідає річному оборонному бюджету Франції. Видання зазначає, що Париж передав Києву 18 гаубиць Caesar – приблизно 20% власної артилерії. Крім того, Німеччина раніше заявляла, що майже вичерпала можливості для допомоги Україні. Італія не планує нових поставок, повідомляв на початку листопада міністр оборони Гуїдо Крозетто.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Допомога містить додаткові боєприпаси та техніку. 

Як повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над збільшенням фінансування допомоги для України. Раніше повідомлялося, що Україна отримала від Світового банку $60 млн, які буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету на оплату праці працівників держорганів та бюджетних установ освітньої сфери.

До слова, Канада випустила державні облігації на 500 млн канадських доларів (приблизно €360 млн). Ці кошти спрямують на підтримку України.

Теги: НАТО війна росія окупанти Україна

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