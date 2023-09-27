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Росіяни зранку завдали авіаудару по Херсонщині. Наслідки уточнюються

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни зранку завдали авіаудару по Херсонщині. Наслідки уточнюються
фото ілюстративне

Загарбники обстріляли Миколаївку Бериславського району

Сьогодні, 27 вересня, близько 5 ранку російські загарбники здійснили удар з авіації поблизу Миколаївки Бериславського району Херсонської області. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Сьогодні о 05:00 армія РФ вдарила з авіації поблизу Миколаївки Бериславського району», – йдеться в повідомленні.

Прокудін додав, що інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

За минулу добу противник здійснив 119 обстрілів, випустивши 557 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації та БПЛА, два з них – ракетні.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі навчальних закладів, заводів, пенітенціарну установу у Херсоні; медичний заклад у Бериславі. Через російську агресію 12 людей дістали поранення», - зазначив голова ОВА.

Триває 581-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. 

Теги: Херсонщина війна обстріл

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