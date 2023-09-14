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Найгарніше селище Австрії ввело нове правило для туристів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Найгарніше селище Австрії ввело нове правило для туристів
Туристи будуть платити за можливість відвідати селище у Австрії
фото з відкритих джерел

Мешканці селища Гальштатт готові приймати туристів, але лише  за окрему оплату

Австрійське селище Гальштатт запроваджує квитки для туристів, щоб обмежити їхню кількість. Про це пише The Times.

Розташоване в Альпах на березі озера, воно вважається наймальовничішим селищем Австрії. У 1997 році Гальштатт було включно до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Але справжня популярність прийшла після виходу діснеївського мільтфільму «Крижане серце» – він слугував прототипом королівства Еренделл.

При населенні у 800 жителів Гальштатт у розпал сезону відвідує до 10 тис. туристів на день. Річний потік сягає одного мільйона. Місцеві жителі Гальштату настільки втомилися від туристів, що вони збираються запровадити систему продажу квитків, щоб обмежити кількість відвідувачів.

Наприкінці серпня сотня місцевих мешканців перекрила автодорогу на місто, протестуючи проти прибуття нових туристів. 

Найгарніше селище Австрії ввело нове правило для туристів фото 1

Мер Гальштатту Олександр Шойц прокоментував The Times: «Ми дійсно доклали багато зусиль з точки зору управління відвідувачами. Але ми дійшли до точки, коли наші можливості закінчилися. Ми можемо впоратися лише з половиною туристів, які зараз приїжджають».

У місцевих групах пишуть, що кількість автомобілів у районі Галльштатта за останнє десятиліття потроїлася. 

Найгарніше селище Австрії ввело нове правило для туристів фото 2

Кілька місяців тому найпопулярніший оглядовий майданчик огородили парканом. Відтепер Галльштатт продаватиме туристам обмежену кількість квитків, які також матимуть певний часовий ліміт.

Влада Галльштатту не перша, хто починає війну з туристами. У квітні крихітне рибальське село Портофіно в Італії, щоб боротися із надмірним потоком мандрівників, на набережній організувало зони, де заборонено стояти. Штраф за порушення заборони – 270 євро. Таким чином місцева влада намагається покласти край «анархічному хаосу». Правило діятиме аж до закінчення курортного сезону 15 жовтня.

Мер Портофіно запровадив заборону у двох «червоних зонах», де відвідувачі часто фотографуються, а туристичні групи збираються разом, повідомляє The Times.   Це правило було введене на тлі буму туризму на Великодні канікули, коли близько 1,7 мільйона туристів відвідали центри італійських міст, що на 12% більше, ніж минулого року.

Нагадаємо, відоме іспанське туристичне місто Сантьяго-де-Компостела хоче запровадити новий туристичний податок, щоб впоратись із напливом туристів. 

Сантьяго-де-Компостела – пункт призначення для так званих «пілігрімів», учасників знаменитого іспанського паломництва Каміно-де-Сантьяго. У 2022 році це популярне місце в північному заході Іспанії прийняло майже 440 тис. «паломників». Середня щорічна кількість відвідувачів  перевищує 300 тис.

Регіональний податок планують запровадити у 2025 році. Він стягуватиметься готелями під час оплати ночівлі та, ймовірно, становитиме від 0,50 до 2,50 євро залежно від типу розміщення.

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Теги: Німеччина місцева влада туризм штраф ЮНЕСКО канікули місто влада

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