Таємний план Шольца щодо Taurus та України. Видання Bild розкрило подробиці

Шольц знаходить все нові і нові підстави не давати Taurus Україні

Тиск на німецького канцлера Шольца величезний. Він нарешті має доставити в Україну німецькі крилаті ракети Taurus. Цього вимагають його партнери по коаліції, депутати інших партій Німеччини східноєвропейські партнери і, звичайно, сама Україна.

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Німецькі ракети (радіус дії 500 кілометрів) можуть пробивати навіть бункери. І це могло б допомогти Україні в її контрнаступі. Хоча французи та англійці вже давно поставили свої крилаті ракети Scalp і Storm Shadow і Україна вже неодноразово їх успішно використовувала.

Потужні німецькі ракети можуть пробивати навіть бункери і суттєво допомогли б Україні в її контрнаступі. Але у німецького політика є своя чітка позиція, чому він не хоче давати Taurus. Він навіть провів провів таємну зустріч із іншими німецкими мінстрами, аби повідомити про своє рішення. Про це пише видання Bild.

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На таємній нараді він зібрав міністра оборони Бориса Пісторіуса, міністра закордонних справ Анналену Бербок, міністра економіки Роберта Хабека та міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера.

Канцлер пояснив міністрам на закритому засіданні, що дві країни (мається на увазі Франція та Велика Британія) «можуть робити те, чого нам не дозволено».

Bild наводить наступні аргументи Шольца, аби не давати Taurus Україні:

Програмування крилатих ракет є складним. Помилка може мати фатальні наслідки. Якщо західна ракета вразить ціль у Росії, це може призвести до ескалації війни. Тому союзники мають бути в Україні зі своїми солдатами.

Цей шлях заблокований для Німеччини через її конституцію. Як урок нацистської диктатури, Бундесвер (назва армії у Федеративній Республіці Німеччина) є парламентською армією. Солдатів можна відправляти в місії лише з дорученням Бундестагу (парламенту Німеччини).

Будь-який член парламенту може звернутися до Федерального конституційного суду проти такого рішення та подати позов. Тоді уряду, можливо, доведеться розкрити конфіденційну військову інформацію під час публічних слухань.

Як пише німецьке видання, очевидно, це занадто великий ризик для канцлера. Єдина червона лінія, яку він провів від початку війни в Україні: жодного солдата армії Німеччини в Україні. На його думку, Німеччина може бути небезпечно близька до того, щоб сама стати воюючою стороною. І головним пріоритетом канцлера є те, що він повинен запобігти цьому будь-якою ціною.

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І просто тренувати українців у Німеччині, а потім залишити їх на самоті Taurus? Цього вимагають критики Шольца. Але він вважає, що це занадто ризиковано, оскільки неправильна ціль може мати надто великі наслідки.

Експерт з оборони FDP Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн пояснила: «Постійне вагання із сумнівними аргументами коштує людських життів». Вона називає позицію Шольца «неймовірною».

Поки що на зустрічі 40 глав держав і урядів Європейського політичного співтовариства в Гранаді (Іспанія) Шольц пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському у четвер поставити другу систему ППО Patriot до наближення зими. Зеленський, у свою чергу, подякував за підтримку Німеччини.

Нині Німеччина має 12 ЗРК Patriot. За інформацією Bild, в рамках переговорів американський виробник Raytheon зробив німцям цікаву пропозицію: Німеччина може купити вісім нових систем Patriot. Витрати складуть близько 4 мільярдів євро.