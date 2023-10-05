Чому Шольц боїться передавати Україні ракети Taurus: німецькі ЗМІ назвали причину

Канцлер Німеччини стурбований тим, що за допомогою далекобійних ракет ЗСУ можуть уразити Кримський міст

Німеччина формально не відмовила у проханні українського уряду, але дала зрозуміти, що Taurus наразі не надасть

Уряд Німеччини не планує в осяжному майбутньому постачати далекобійні крилаті ракети Taurus ЗСУ, про які так наполегливо просить українська влада. Про це пише німецьке видання Bild із посиланням на власні джерела у німецькій та українській владі.

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Як зазначається, канцлер Німеччини Олаф Шольц стурбований тим, що за допомогою далекобійних ракет ЗСУ можуть уразити Кримський міст, тому постачання Taurus Україні найближчим часом не буде

Також у матеріалі йдеться, що Україна мала надію, що Taurus прибудуть найпізніше восени цього року. Таким сподіванням сприяли заяви міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius), міністерки закордонних справ Анналени Бербок (Annalena Baerbock) і міністра фінансів Крістіана Лінднера (Christian Lindner). Проте канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) залишається проти таких поставок.

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Журналісти зауважують, що Німеччина формально не відмовила у проханні українського уряду, але дала зрозуміти, що Taurus наразі не надасть. За їхніми даними, таким чином Шольц залишає теоретичну можливість для майбутнього, втім - украй малоймовірну.

Нагадаємо, раніше міністр МЗС Кулеба заявив, що процес ухвалення рішення Німеччиною про передачу Україні ракет Taurus просувається вперед.