Після удару по селу Гроза Воллес звернувся до Німеччини

«Німеччина повинна направити на Україну свої ракетні комплекси Taurus»

Після удару країни-агресора Россії по селу Гроза Харківської області, внаслідок якого загинули понад 50 осіб, ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав Німеччину передати Україні далекобійні ракети Taurus. Про це він написав у Twitter.

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Воллес зазначив, що щоразу коли Росія завдає ударів по цивільному населенню і порушує міжнародне право, необхідно вживати заходів у відповідь.

«Ми зробили це за допомогою Starstreak і Storm Shadow. Тепер Німеччина повинна направити на Україну свої ракетні комплекси Taurus і приєднатися до Великої Британії та Франції», – написав він.

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Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід.

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні.