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В окупованому Токмаку лунають вибухи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В окупованому Токмаку лунають вибухи
В окупованому Токмаку неспокійно
фото з відкритих джерел

Мешканці Токмака повідомили про вибухи

У суботу, 16 вересня, близько 11 години прогриміли вибухи у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. Про це повідомив Іван Федоров, мер тимчасово окупованого Мелітополя.

«Токмак, як справи? Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів», – написав він у телеграм-каналі.

Нагадаємо, українські війська продовжують систематично очищати укріплені позиції російських військ на Оріхівському напрямку у Запорізькій області. За прогнозом розвідки Естонії, Збройні сили України можуть прискорити рух у напрямку міста Токмак.

Триває 570-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

На Мелітопольському напрямку в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Теги: Запорізька область вибух окупанти війна Мелітополь

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