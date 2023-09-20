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Данія знайшла вихід, як збільшити виробництво боєприпасів для України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Данія знайшла вихід, як збільшити виробництво боєприпасів для України
фото ілюстративне

Завод в Еллінгу закрився у 2020 році й на той час був єдиним місцем у Данії, де виробляли боєприпаси

Снаряди є абсолютно важливими для України в короткостроковій перспективі, тому Данія планує викупити землю під старим заводом боєприпасів в Еллінгу. Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає DR.

Міністр оборони, він сподівається отримати роз'яснення протягом місяця. Після цього є надія, що фабрику знову використовуватимуть за призначенням.

«Якщо нам вдасться створити модель, в якій Збройні сили зможуть втрутитися і полегшити придбання будівель і змусити приватні компанії виробляти продукцію, я вірю, що протягом наступних кількох років ми зможемо виробляти боєприпаси в Данії», – сказав міністр оборони.

Зазначається, що завод в Еллінгу закрився у 2020 році й на той час був єдиним місцем у Данії, де виробляли боєприпаси.

У 2008 році держава продала те, що раніше називалося Ammunitionsarsenalet, іспанському виробнику боєприпасів Expal. Однак у 2020 році він припинив виробництво із тризначними мільйонними збитками.

Нагадаємо, триває 574-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Впродовж доби відбулось понад 15 бойових зіткнень. Також, Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні ударними БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи протиповітряною обороню було знищено 17 «Шахедів» по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. На жаль, внаслідок влучань на Полтавщині постраждав нафтопереробний завод, над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.

Теги: Данія Україна війна

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