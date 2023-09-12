Окупанти вдарили по Запоріжжю

Інформації про постраждалих поки немає

У Запоріжжі пролунав гучний вибух під час повітряної тривоги. Цю інформацію підтвердив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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«Сьогодні, близько 12:27, військовими РФ нанесено один ракетний удар (тип ракети встановлюється) по відкритій ділянці місцевості у Запорізькому районі», – йдеться в повідомленні.

Інформація про постраждалих осіб та руйнування уточнюється.

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Нагадаємо, триває 566-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. Ворог завдав десять ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок таких терористичних дій російських окупаційних військ є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, від цинічних ракетних ударів постраждали мирні мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області.