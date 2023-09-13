Україна вдарила по заводу Порошенка. Все, що відомо про атаку на Севастополь
Під атаку потрапив судноремонтний завод ім. Орджонікідзе, який належав п'ятому президенту України Петру Порошенку
В тимчасово окупованому Севастополі цієї ночі пролунали вибухи. Очевидці повідомляли про щонайменше сім потужних вибухів після яких трапилася пожежа районі Південної бухти, а саме в районі місцевого морського заводу.
Згодом стало відомо, що під атаку потрапив судноремонтний завод ім. Орджонікідзе, який належав п'ятому президенту України Петру Порошенку та який окупанти у 2018 році «перевели у федеральну власність Росії».
Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе – це найбільше підприємство судноремонту та суднобудування Криму, одне з провідних промислових підприємств Азово-Чорноморського регіону.
Підприємство було засноване у 1783 році. За всю історію свого існування завод мав повне завантаження та виконував найскладніші роботи з ремонту, модернізації та будівництва кораблів та судів різного класу. Окупанти використовують його як основну ремонтну базу Чорноморського флоту РФ.
У декларації за 2017 рік п’ятий президент України Петро Порошенко вказав у податковій декларації Севастопольський морський завод, із зазначенням, що протягом 2017 року Петро Порошенко не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є.
У 2018 році Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе окупанти «перевели у федеральну власність Росії».
Які російські човни пошкоджено
Російське Міноборони стверджує, що Україна нібито «застосувала 10 крилатих ракет та 3 безекіпажних катерів». Пізніше окупанти визнали, що через атаку отримали пошкодження два кораблі, що нібито «перебувають на ремонті».
Як пишуть російські Telegram-канали, внаслідок атаки було пошкоджено два судна. Йдеться про дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ», на яких сталася пожежа. Обидва кораблі перебували на ремонті у сухому доці.
Відомо, що підводний човен росіян Б-237 «Ростов-на-Дону», пройшов випробування і зачислений до флоту РФ у 2014 році. Його вартість оцінюється в близько $300 млн. Він є носієм ракет «Калібр». Загалом до Чорноморського флоту РФ приписано шість таких підводних човнів, один з яких продовжує залишатися у Середземному морі з 2022 року.
Додамо, що великий десантний корабель «Мінськ» був спущений на воду ще у 1983 році. Як пише Defence Express, корабель приписаний до Балтійського флоту РФ, але напередодні російського повномасштабного вторгнення був разом з аналогічними кораблям Північного флоту РФ перекинутий до Чорного моря.
Для РФ це вже третій десантний корабель, який був виведений з ладу після знищення «Саратова», а також ураження «Оленегорский горняк» у Новоросійську. Таким чином у строю у Чорному морі РФ може мати не більше восьми.
Також у мережі поширилися й інші припущення того, які саме кораблі росіян могли бути вражені. Американський OSINT-аналітик допустив, що в Севастополі могли бути пошкоджені великий десантний корабель «Ропуча» та підводний човен «Kіло».
ГУР підтверджує враження двох кораблів РФ
«Є пошкодження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе в місті Севастополі, зокрема обладнання. Якщо говорити про плавзасоби, то ми можемо зараз підтвердити ураження великого десантного корабля і підводного човна», – розповіли в розвідці.
Командувач Повітряних сил подякував пілотам за роботу
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським пілотам за чудову бойову роботу.
«А поки окупантів «штормить» і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних сил Збройних сил України за чудову бойову роботу!» – йдеться в заяві командувача Повітряних сил.
Є жертви та поранені
Російські Telegram-канали пишуть, що попередньо дві людини загинули і 26 постраждали внаслідок ракетної атаки на Севастопольський морський завод ім. С. Орджонікідзе.
За даними російських каналів, усі загиблі та постраждалі – співробітники заводу.
Тим часом свої цифри щодо постраждалих озвучив і так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв, які дещо різняться з російськими виданнями. Він заявив, що йдеться про 24 потерпілих, а четверо – у стані середньої тяжкості.
Своєю чергою проросійські місцеві Telegram-канали повідомляють, що серед співробітників судноремонтного заводу нібито немає ні загиблих, ні постраждалих. У Росії ж цю інформацію поки не коментують.
Що каже Порошенко
П’ятий президент України Петро Порошенко прокоментував атаку по Севастополю. За його словами, «вкрадене не приносить успіху, а за злочини завжди треба відповідати».
«Сьогодні Збройні сили України вразили російські бойові кораблі на території заводу в Севастополі, який ще в лютому-березні 2014 року був вкрадений у мене окупаційною владою РФ, перейменований на совковий лад – Севморзавод орджонікідзе і перепрофільований для виробництва російської зброї.
Тому не може не радувати ракетний бумеранг Збройних сил України по заводу і те, що принаймні один корабель не буде запускати по нас балістичні ракети», – написав Порошенко.
Нагадаємо, Міноборони країни-агресорки заявляє, що у ніч на 13 вересня «ЗСУ завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у місті Севастополь».
Коментарі — 0