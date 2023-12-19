«Є ті, за кого соромно». Зеленський прокоментував скандальні заяви нардепки Безуглої

Зеленський: «Треба давати результати державі, а селфі будемо робити потім»

Президент Володимир Зеленський не має часу на провокативні дописи народної депутатки від партії «Слуга народу» Мар’яни Безуглої в соцмережах. Про це він сказав під час пресконференції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Комусь дуже вдячний, за когось соромно. Що стосується будь-яких моментів у фейсбуці… Вибачте, я цим не займаюся. У мене немає часу на щоденні зайві і безрезультативні діалоги», – пояснив глава держави.

Зеленський наголосив, що використовує соцмережі як соціальний майданчик і пошту, де він може відповідати на запит суспільства та партнерів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Що стосується Мар’яни та Валери (головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – «Главком») – дуже складно. Вони всі люблять коментувати, лайкати. То вони разом їздять на фронт, то сваряться. Як я вже казав, нам треба щодня давати результати державі, а селфі будемо робити потім», – порадив очільник України.

Нагадаємо, раніше заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла на своїй сторінці у Facebook влаштувала кастинг на посаду головнокомандувача Збройних сил України.

Крім того, нещодавно Безугла зробила провокативний допис, у якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

Водночас опитування показало, що попри постійні провокативні дописи Безуглої на адресу головнокомандувача ЗСУ протягом тривалого часу, 88% українців довіряють Залужному. Не довіряють – лише 4%.