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Велика пресконференція. Скільки коштує крісло, в якому сидить Зеленський (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Велика пресконференція. Скільки коштує крісло, в якому сидить Зеленський (фото)
Вартість крісла, на якому сидить Зеленський, стартує від $500
фото: «Главком»

Модель Carmen 70-х років шведського бренду Göte Möbler відрізняється простотою та лаконічним дизайном

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції сидить на кріслі від компанії Göte Möbler. Вартість такого крісла стартує від $500.

Як зазначається на сайті виробника, модель Carmen 70-х років шведського бренду Göte Möbler відрізняється простотою, лаконічним дизайном, а головне – безкомпромісним комфортом. Це крісло не вимагає особливого оточення в інтер'єрі й навіть навпаки, кожному простору надає особливої харизми.

Зеленський сидить на пресконференції на кріслі від компанії Göte Möbler
Зеленський сидить на пресконференції на кріслі від компанії Göte Möbler
фото: «Главком»
Велика пресконференція. Скільки коштує крісло, в якому сидить Зеленський (фото) фото 1
Велика пресконференція. Скільки коштує крісло, в якому сидить Зеленський (фото) фото 2
Велика пресконференція. Скільки коштує крісло, в якому сидить Зеленський (фото) фото 3
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua
Велика пресконференція. Скільки коштує крісло, в якому сидить Зеленський (фото) фото 4
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Як зазначають виробники, положення для сидіння на кріслі чудово підходить для читання або відпочинку.

Сьогодні, 19 грудня, о 18:00 розпочалася підсумкова пресконференція президента України Володимира Зеленського. Глава держави підіб'є підсумки року та відповість на питання журналістів.

Крісло на якому сидить Зеленський на пресконференції
Крісло на якому сидить Зеленський на пресконференції
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua
Крісло від компанії Göte Möbler
Крісло від компанії Göte Möbler
фото: 1stdibs.com
Велика пресконференція. Скільки коштує крісло, в якому сидить Зеленський (фото) фото 5
Велика пресконференція. Скільки коштує крісло, в якому сидить Зеленський (фото) фото 6
Вартість крісла від компанії Göte Möbler
Вартість крісла від компанії Göte Möbler
фото: скріншот
Велика пресконференція. Скільки коштує крісло, в якому сидить Зеленський (фото) фото 7

Як передає кореспондент «Главкома», у залі присутні 200 журналістів, а Зеленський вже почав відповідати на запитання журналістів.

Читайте також: Підсумкова пресконференція президента Зеленського (трансляція)
Теги: Володимир Зеленський президент

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