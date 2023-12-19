Велика пресконференція. Скільки коштує крісло, в якому сидить Зеленський (фото)
Модель Carmen 70-х років шведського бренду Göte Möbler відрізняється простотою та лаконічним дизайном
Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції сидить на кріслі від компанії Göte Möbler. Вартість такого крісла стартує від $500.
Як зазначається на сайті виробника, модель Carmen 70-х років шведського бренду Göte Möbler відрізняється простотою, лаконічним дизайном, а головне – безкомпромісним комфортом. Це крісло не вимагає особливого оточення в інтер'єрі й навіть навпаки, кожному простору надає особливої харизми.
Як зазначають виробники, положення для сидіння на кріслі чудово підходить для читання або відпочинку.
Сьогодні, 19 грудня, о 18:00 розпочалася підсумкова пресконференція президента України Володимира Зеленського. Глава держави підіб'є підсумки року та відповість на питання журналістів.
Як передає кореспондент «Главкома», у залі присутні 200 журналістів, а Зеленський вже почав відповідати на запитання журналістів.
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