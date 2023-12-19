Велика пресконференція. Скільки коштує крісло, в якому сидить Зеленський (фото)

Вартість крісла, на якому сидить Зеленський, стартує від $500

Модель Carmen 70-х років шведського бренду Göte Möbler відрізняється простотою та лаконічним дизайном

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції сидить на кріслі від компанії Göte Möbler. Вартість такого крісла стартує від $500.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається на сайті виробника, модель Carmen 70-х років шведського бренду Göte Möbler відрізняється простотою, лаконічним дизайном, а головне – безкомпромісним комфортом. Це крісло не вимагає особливого оточення в інтер'єрі й навіть навпаки, кожному простору надає особливої харизми.

Зеленський сидить на пресконференції на кріслі від компанії Göte Möbler фото: «Главком»

фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Як зазначають виробники, положення для сидіння на кріслі чудово підходить для читання або відпочинку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сьогодні, 19 грудня, о 18:00 розпочалася підсумкова пресконференція президента України Володимира Зеленського. Глава держави підіб'є підсумки року та відповість на питання журналістів.

Крісло на якому сидить Зеленський на пресконференції фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Крісло від компанії Göte Möbler фото: 1stdibs.com

Вартість крісла від компанії Göte Möbler фото: скріншот

Як передає кореспондент «Главкома», у залі присутні 200 журналістів, а Зеленський вже почав відповідати на запитання журналістів.