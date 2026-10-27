Путін через лідерів Норвегії та Фінляндії передав Зеленському послання

27 жовтня президент Фінляндії та премʼєр Норвегії провели переговори з Путіним

Російський диктатор Володимир Путін готовий прийняти президента України Володимира Зеленського в Москві для особистих переговорів. Про це повідомив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков, пише «Главком».

За словами Ушакова, під час телефонної розмови 27 жовтня з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере Путін заявив про готовність забезпечити українському президенту необхідні умови для візиту до російської столиці.

Як стверджує представник Кремля, так російський диктатор відреагував на слова лідерів Норвегії та Фінляндії про те, що Зеленський хотів би провести з ним особисту зустріч.

«У разі візиту Зеленського до Москви для нього буде забезпечено всі необхідні умови, зокрема гарантії безпеки», – переказав позицію Путіна Ушаков.

Водночас представник Кремля не уточнив, чи обговорювали сторони конкретну дату можливої зустрічі. Офіційного підтвердження від Києва щодо готовності Зеленського їхати до Москви наразі немає.

Розмова Стубба та Стере з Путіним відбулася після консультацій із Києвом і Вашингтоном щодо можливого відновлення мирного процесу.

Раніше Зеленський заявляв про готовність до прямих переговорів на найвищому рівні, однак конкретне місце їх проведення сторони не погодили.

Окремо триває підготовка до нового раунду тристоронніх переговорів України, США та Росії. Серед можливих майданчиків називають Абу-Дабі, а саму зустріч очікують у листопаді.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про переговори лідерів Фінляндії та Норвегії з Путіним. Європейські політики обговорили з очільником Кремля можливості завершення війни та подальші дипломатичні контакти.

Також «Главком» писав про позицію Кремля щодо нового раунду тристоронніх переговорів. Москва назвала питання майбутніх гарантій безпеки однією з головних тем зустрічі за участю України та США.

Крім того, «Главком» повідомляв про пропозиції щодо особистої зустрічі Зеленського, Путіна та Трампа. Ініціативу обговорювали в межах дипломатичних контактів перед візитом американського спецпосланця Стіва Віткоффа до Росії.