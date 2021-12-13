Європарламент проведе дебати щодо ситуації на кордоні України

У Європарламенті пройдуть дебати про ситуацію на кордоні України

Європейські парламентарії обговорять обстановку на окупованих РФ українських територіях

Європарламент завтра, 14 грудня, проведе дебати про ситуацію на кордоні України і Росії. Також європейські парламентарії обговорять обстановку на окупованих РФ українських територіях. Про це повідомив посол України при Євросоюзі Всеволод Ченцов у Twitter.

«Вітаємо рішення Європарламенту про проведення дебатів 14 грудня про ситуацію на кордоні (України і Росії – ред.) і окупованих РФ територіях», – написав дипломат.

За його словами, за результатами дебатів очікуються потужні сигнали підтримки України з боку європейських парламентаріїв. Ченцов додав, що російську агресію може зупинити тільки консолідована міжнародна позиція.

«РФ повинна усвідомлювати важкі наслідки подальшої агресії», – підкреслив посол.

Вітаємо рішення Європарламенту про проведення дебатів 14.12 щодо ситуації на кордоні та окупованих РФ територіях. Розраховуємо на сильні сигнали підтримки. Тільки консолідована міжнародна позиція може зупинити агресора, РФ має усвідомлювати важкі наслідки подальшої агресії — Vsevolod Chentsov (@VVChentsov) December 13, 2021

Раніше Джонсон застеріг Москву від «авантюрних» кроків щодо України.

Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

До слова, держсекретар США назвав головний важіль впливу на Росію.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив Росію про наслідки для «Північного потоку-2» у разі вторгнення в Україну. При цьому він підкреслив, що його уряд виступає за непорушність кордонів.

Як відомо, країни «Групи семи» (G7) єдині в засудженні нарощування російської військової міці та агресивної риторики щодо України – будь-яке військове вторгнення матиме для Росії величезні наслідки, за які доведеться заплатити тяжку ціну.

Нагадаємо, глава МЗС Великої Британії закликала союзників об'єднатися проти агресії щодо України, попередивши, що вторгнення на її територію стане для Росії «стратегічною помилкою».

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