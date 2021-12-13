Кулеба узгодив з новою очільницею МЗС Німеччини позицію щодо «Північного потоку-2»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провівр телефону розмову з німецькою колегою Анналеною Бербок

Міністри погодилися, що до «Північного потоку-2» має застосовуватись європейське енергетичне законодавство

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок «Північний потік-2», Донбас та зміцнення енергетичної безпеки України та Європи. Про це повідомляє інформує пресслужба МЗС України.

Зазначається, що під час телефонної розмови Кулеба розповів Бербок про ситуацію на кордоні України та тимчасово окупованих територіях. Міністр високо оцінив наявність у коаліційній угоді нового уряду Німеччини щодо відновлення миру в Україні.

«Ми конструктивно налаштовані рухатися вперед у рамках процесу мирного врегулювання, який має починатися з питань безпеки. Упевнені, що повне втілення принципу "спочатку безпека" дозволить досягти подальшого прогресу і в політичній частині мінських домовленостей», – сказав Кулеба.

Він також наголосив, що Україна виступає за дієву роботу «нормандського формату» як важливого майданчика для переговорів. Міністр відзначив зусилля Німеччини та Франції, які докладають зусиль для повернення Росії у переговорний процес.

Кулеба наголосив на незмінній позиції Києва: «Ніякі рішення про Україну не можуть прийматися без України».

Бербок своєю чергою запевнила Кулебу у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, а також готовності до спільної роботи із зрушення з місця переговорів у нормандському форматі.

У ході бесіди сторони порушили питання про «Північний потік-2» та енергетичну безпеку України та Європи. Кулеба подякував Бербоку за чітку позицію щодо російського газопроводу.

Міністри погодилися, що до «Північного потоку-2» має застосовуватись європейське енергетичне законодавство. Вони також обговорили зміцнення енергетичної безпеки України та Європи.

Наприкінці розмови Куліба запросив Бербок відвідати Україну наступного року.

Напередодні стало відомо, що Німеччина відмовляється сертифікувати «Північний потік-2».

Натомість Австрія закликала ЄС ввести в експлуатацію «Північний потік-2».

Як відомо, Німеччина відмовляється сертифікувати «Північний потік-2»

До слова, 8 грудня нова глава МЗС Німеччини у першій промові згадала про Україну.

Також нагадаємо, що новий канцлер Німеччини пригрозив Путіну проблемами з «Північним потоком-2».

Як відомо, Німеччина забороняє запускати «Північний потік-2» без сертифікації. Також експерт з енергетики заявив, що «Північний потік-2» точно не запустять узимку.

Нагадаємо, 16 листопада німецький регулятор тимчасово призупинив процедуру сертифікації газопроводу «Північний потік-2». Для її відновлення необхідне створення компанії-оператора газопроводу відповідно до законодавства ФРН.

Також стало відомо, що німецький регулятор допустив Україну до сертифікації «Північного потоку-2».