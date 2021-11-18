Джонсон застеріг Москву від «авантюрних» кроків щодо України

Джонсон застеріг Кремль від збройного авантюризму на кордоні з Україною

Джонсон також зауважив у цьому зв’язку, що Польща як країна-член НАТО має гарантію безпеки від Альянсу, а Україна не має такої можливості

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що можливе масштабне вторгнення російських військ на територію України було б «трагічною, трагічною помилкою» для Кремля. Про це, як повідомляє The Guardian, він сказав у середу під час спілкування з членами британського парламенту.

«Це було б трагічною, трагічною помилкою Кремля думати, що можна отримати щось за рахунок збройного авантюризму»,– наводить видання відповідь прем’єра на запитання щодо можливої допомоги Британії для Польщі й України.

Джонсон також зауважив у цьому зв’язку, що Польща як країна-член НАТО має гарантію безпеки від Альянсу, а Україна не має такої можливості.

Однак, за словами глави уряду, важливо, щоби всі сторони розуміли ціну прорахунку в ситуації щодо зосередження російських сил на українському кордоні.

Раніше повідомлялося, що Захід вкотре попередив Україну про підготовку Росією масштабного вторгнення.

Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

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