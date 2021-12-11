Велика Британія зробила гучну заяву на підтримку України

Велика Британія підтримує Україну у протистоянні з Росією

Очільниця МЗС країни застерегла Росію щодо наступу в Україну

Глава МЗС Великобританії закликала союзників об'єднатися проти агресії щодо України, попередивши, що вторгнення на її територію стане для Росії «стратегічною помилкою».

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас також закликала союзників відмовитися від російського газу і російських грошей, щоб зберегти свою незалежність. Про це вона заявила в суботу в переддень саміту G7 в Ліверпулі, передає Associated Press.

Глава британського МЗС також застерегла, що розв'язання військових дій на території України стане помилкою для Росії і призведе до «тяжких наслідків».

Як повідомлялося раніше, Велика Британія і її союзники повинні працювати над пошуком альтернатив постачанням газу з Росії. Про це заявила голова британського міністерства закордонних справ Елізабет Трасс.

За її словами, вона планує працювати з партнерами, «щоб переконатися, що у вільних демократичних країн є можливість отримати альтернативу російським поставкам газу».

Нагадаємо, Росія побачила у вступі України до НАТО «ризик масштабного конфлікту в Європі».

Раніше у Білому домі сказали, коли Україна може приєднатися до НАТО.

Нагадаємо, після розмови з Байденом Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

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