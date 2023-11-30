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Стало відомо, хто може замінити Шуфрича на посаді голови Комітету свободи слова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стало відомо, хто може замінити Шуфрича на посаді голови Комітету свободи слова
«Фракція «Голос» номінувала на місце Шуфрича нардепа Ярослава Юрчишина
фото з відкритих джерел

У Верховній Раді зареєстровано кілька проєктів постанов про призначення депутатів

Народного депутата від забороненої проросійської партії ОПЗЖ, підозрюваного у держзраді Нестора Шуфрича на посаді голови Комітету з питань свободи слова можуть замінити нардепи Ярослав Юрчишин від «Голосу» або Ростислав Павленко від «Європейської Солідарності». Про це повідомляє рух «Чесно».

Як зазначається, у Верховній Раді зареєстрували кілька проєктів постанов про призначення депутатів. Традиційно цей комітет очолюють представники парламентської опозиції.

«Фракція «Голос» номінувала на цю посаду нардепа Ярослава Юрчишина, який наразі є першим заступником голови Комітету з питань антикорупційної політики», – йдеться у повідомленні.

Проєкт постанови зареєстровала голова фракції «Голос» Олександра Устінова.

Стало відомо, хто може замінити Шуфрича на посаді голови Комітету свободи слова фото 1

Також зазначається, що фракція «Європейська Солідарність» зареєструвала постанову про призначення Ростислава Павленка головою Комітету свободи слова.

Співголова фракції  Ірина Геращенко, яка зареєструвала проєкт відповідної постанови, зазначила, що Павленко є керівником аналітичної служби партії, він стоїть за авторством багатьох важливих законів і поправок, в тому числі в сфері медіа.

«Має беззаперечний авторитет в журналістському середовищі й точно зможе повернути життя в ледь живий комітет свободи слова», – запевнила  Геращенко.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада роздумує, що робити з Комітетом свободи слова, який очолює заарештований Шуфрич. Він налічує лише 3 нардепи, тому не виключено, що його приєднають до якогось іншого комітету,

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Теги: Верховна Рада Європейська солідарність Ірина Геращенко партії Нестор Шуфрич Ярослав Юрчишин фракція

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