NBC: Ізраїль звільнив десятки неповнолітніх палестинців

Ізраїльська влада поки не оприлюднила інформацію про особи чи вік звільнених ув'язнених

Ізраїль звільнив 39 палестинців із в'язниць у рамках угоди про обмін заручниками з ХАМАС. Зазначається, що майже всі звільнені були неповнолітніми. Про це повідомляє NBC News.

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Ізраїльська пенітенціарна служба повідомила про звільнення 39 палестинців. Міжнародний Комітет Червоного Хреста заявив, що допоміг звільнити 19 з них.

Зокрема речник міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі повідомив, що майже всі в'язні, яких сьогодні звільнили, були дітьми. Ізраїльська влада поки не оприлюднила інформацію про особи чи вік звільнених ув'язнених.

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Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вперше від початку війни відвідав війська на півночі Сектора Гази.

Водночас Нетаньяху додав, що в Ізраїля три цілі у війні проти ХАМАСу.

«У нас три цілі в цій війні: знищення ХАМАСу, повернення всіх наших заручників і забезпечення того, щоб Газа більше не стала загрозою для держави Ізраїль. Ми будемо йти до кінця, до перемоги. Ніщо не зупинить нас, і ми переконані, що у нас є сила, міць, воля і рішучість досягти всіх цілей війни, і ми їх досягнемо», – заявив прем'єр.

Нагадаємо, ХАМАС, у неділю, 26 листопада, звільнив третю групу заручників.

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Незадовго до цього у палестинському угрупованні ХАМАС повідомили про звільнення одного російського заручника, якого терористи утримували в секторі Газа. Таким не анонсованим раніше звільненням росіянина палестинці подякували Путіну за підтримку.

Крім того, Ізраїль підтвердив, що 13 ізраїльських заручників перетнули територію країни. Йдеться про другу групу заручників.

Нагадаємо, зранку 24 листопада між угрупованням ХАМАС та Ізраїлем почалося тимчасове припинення вогню. За цей час має відбутися обмін полоненими та доправлення гуманітарної допомоги для цивільних. Загалом домовились про звільнення 50 із понад 240 заручників (переважно ізраїльтян).