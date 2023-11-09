Державний «Укрінформ» отримав нового гендиректора: що відомо про Олексія Мацуку

В.о. міністра Карандєєв переконує: рішення щодо призначення Олексія Мацуки приймалося міністерством із залученням широкого кола осіб, зацікавлених у розвитку української інформаційної політики

Тимчасовий виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв сьогодні представив Олексія Мацуку на посаді генерального директора Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ» замість Олександра Харченка. Про це повідомив очільник Мінкульту в Facebook.

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«Сьогодні представив Олексія колективу національного інформагентства. Місія нового очільника – модернізувати та реформувати, зберігши процеси та, головне, людей, які працюють ефективно! Дякую Олександру Харченку за професіоналізм та розвиток агентства з 2014 року», – написав Ростислав Карандєєв.

Донедавна Мацука був заступником генерального директора ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України».

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На рішення Карандєєва про призначення нового гендиректора «Укрінформу» моментально відреагували користувачі в соцмережі. Серед коментраторів, яких не залишила байдужою заміна керівника державного інформаційного агентства. народні депутати, журналісти та громадські активісти. Більшість з них незадоволені рішенням Мінкульту, бо Мацука нібито пов'язаний з багатьма скандалами, які трактувалися як підігрування російській пропаганді.

Користувачі соцмереж відреагували на призначення нового гендиректора «Укрінформу» фото: скріншот

Користувачі соцмереж обурюються новому керівнику «Укрінформу» фото: скріншот

Користувачі соцмереж прокоментували призначення нового директора «Укрінформу» фото: скріншот

Що відомо про Олексія Мацуку

Олексій Мацука – український журналіст і редактор родом з Донецька. З 2003 року Олексій працює в різних медіа. Він заснував інформаційну агенцію «Новини Донбасу», а у 2014 році – «Громадське телебачення Донбасу».

З 2009 до 2020 року очолював правління громадської організації «Донецький інститут інформації» (зараз – DII-Ukraine). У 2014-2016-му працював у київському бюро української служби Радіо Свобода, вів власні програми в ефірі «Громадського». У 2020-2023 роках – шеф-редактор державного телеканалу «UA».

У 2014 році ввійшов до списку «100 героїв інформації», опублікованому організацією «Репортери без кордонів». Нагороджений міжнародною премією International Press Freedom Awards.

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Шеф-редактором каналу «Дом» Мацуку призначили 23 лютого 2021 року.

Зазначимо, телеканал «Дом» розпочав роботу у березні 2020 року, він мовить на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) для «об'єктивного інформування українців на території Донецької та Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя та їхнього повернення до українського порядку денного».

Головна мета каналу задекларована як інформаційне сприяння реінтеграції ТОТ, що включає в себе формування позитивного ставлення до реінтеграції у громадян України та інформаційне сприяння участі в цьому процесі країн-партнерів.

Нагадаємо, український державний телеканал «Дом» влип у скандал, показавши в одному з відео карту, на якій Крим нібито належить Росії.

Також телеканал «Дом», який фінансується за рахунок держбюджету і був створений для жителів тимчасово окупованих територій України, випустив сюжет про «українських праворадикалів», які начебто сприяють російській пропаганді.

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Раніше колишній Народний депутат Ігор Мосійчук звинуватив державний телеканал «Дом» в цензурі через те, що телеканал посеред ефіру відключив його після незручного запитання члену наглядової ради «Укрзалізниці» і близькому до Офісу президента спікеру Сергію Лещенку.