Головна Країна Політика
search button user button menu button

Ймовірний новий голова комітету зі свободи слова розповів, як буде розбирати завали після Шуфрича

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ймовірний новий голова комітету зі свободи слова розповів, як буде розбирати завали після Шуфрича
Юрчишин назвав перші кроки на посаді голови комітету з питань свободи слова
фото з відкритих джерел

«Журналістами ніхто не займався»

Першими кроками на посаді головою комітету з питань свободи слова нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин бачить зустріч з об'єднаннями журналістів, перезапуск Експертної ради та підготовку кроків спільно з журналістськими середовищами на кількох напрямках. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Контроль справ про перешкоджання журналістській діяльності, сприяння звільненню полонених журналістів, пошук механізмів ефективного доступу до інформації в умовах воєнного стану та гарантування більш якісного балансу інформації. Ключовим партнером я бачу асоціації об'єднання журналістів, організації, які працюють у сфері моніторингу медіа. У принципі цей сектор є досить активним. Українські розслідувачі досить часто є партнерами для міжнародних мереж  журналістських розслідувачів. Тож думаю, що цілком реально повернути комітету функції основного майданчика для комунікації журналістів, медіа і влади», – каже Юрчишин.

Як зазначив нардеп, найбільша проблема у сфері свободи слова полягає в тому, що проблемами журналістів і журналістики протягом останнього часу ніхто не займався.

«У нас є полонені журналісти, є такі, що періодично піддаються тиску через їхню професійну діяльність (з останніх – Михайло Ткач, Наталія Лігачова), – і немає парламентського контролю за цим. Комітет з питань свободи слова був суттєво урізаний у повноваженнях, тому регулювання медіасфери переважно передано комітету з питань гуманітарної політики», – розповів Юрчишин.

Ймовірний новий голова комітету зі свободи слова каже, сприяння збалансованому інформуванню не можна робити якимись методами втручання влади в редакційну політику ЗМІ.

«Але водночас має бути комунікація, роз'яснення та сприяння певним організаційним моментам, як-то більш прозора система акредитації на лінії розмежування. Зараз комунікація з новою комунікаційною командою Міністерства оборони на чолі з паном Іларіоном Павлюком є достатньо ефективною, і вона сама розуміє цей виклик і готова сприяти. За допомогою комітету можна напрацювати систему і зрозумілу для журналістів, і захищену з точки зору військових. І ще є безліч моментів, в яких доцільні парламентські контрольні функції. Навряд чи у комітету буде велика кількість законодавчих ініціатив, але якщо, наприклад, певні органи влади систематично не надаватимуть відповідну інформацію, на це треба звертати увагу і застосовувати функції парламентського контролю», – пояснює народний депутат.

Ярослав Юрчишин каже, у комітету урізали повноваження у 2019 році та передали до комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики через тодішнього очільника Нестора Шуфрича.

«Бо хто прийде до Шуфрича щодо захисту прав журналістів, окрім каналів експулу Медведчука? Спочатку треба розібратися з тими можливостями і обов'язками, які є в межах комітету, а показавши ефективність роботи, звісно, можна буде переходити і до якихось наступних кроків. Я говорив з пані Світланою Остапою, яка зараз очолює Наглядову раду «Суспільного». Вона проводила моніторинг роботи комітету свободи слова кілька скликань поспіль за керівників від різних політичних сил. І вона пояснювала, чому відбулося переорієнтування журналістського середовища на гуманітарний комітет і чому в гуманітарному комітеті через величезну кількість інших напрямків (розвиток книговидавництва, мовна політика, музейна справа і т.п.) журналістика не буде займати того місця, на якому мала б бути, як в профільному комітеті», – зазначив нардеп.

За словами Юрчишина, поки що про повернення колишніх повноважень до комітету не йдеться.

«На цьому етапі я дійсно думаю співпрацювати з комітетом з питань гуманітарної політики. Ймовірно, будуть спільні комітетські засідання щодо тих повноважень, які перетинаються, а далі знайдемо варіант оптимального розподілу обов'язків. Якщо з часом потрібно буде для більшої ефективності ставити питання про повернення повноважень, звісно, будемо ставити. Але чи буде це зроблене – це більше політичне рішення», – пояснив потенційний голова комітету.

Як зауважив, зараз Україна зіштовхнулася з новим викликом, який «створений недалекоглядною політикою у сфері інформації» – переважна більшість громадян черпає інформацію з Telegram-каналів, щонайгірше – анонімних.

«Це суттєво спрощує процедуру маніпулювання з боку російської пропаганди. Ця тема критично потребує осмислення, і тут мають бути знайдені механізми не суто каральні, а у балансі з журналістським середовищем. Аби знайдені механізми сприяння верифікації джерел інформації не розглядалися як цензура і наступ на свободу слова. Остання, нагадаю, є однією з базових свобод, яка моніториться в процесі виконання вимог на право бути членом Євросоюзу», – наголосив Юрчишин.

Нагадаємо, Регламентний комітет проголосував за винесення в сесійний зал постанови про обрання новим головою комітету з питань свободи слова. Комітет проголосував за кандидатуру Ярослава Юрчишина.

Шість членів комітету проголосували «за», в тому числі четверо представників від «Слуги народу», представник «Батьківщини» (Андрій Пузійчук), та «Платформи за життя та мир» (Михайло Папієв), ще троє утрималося.

Раніше ми повідомляли, що народного депутата від забороненої проросійської партії ОПЗЖ, підозрюваного у держзраді Нестора Шуфрича на посаді голови Комітету з питань свободи слова можуть замінити нардепи Ярослав Юрчишин від «Голосу» або Ростислав Павленко від «Європейської Солідарності».

Читайте також:

Теги: журналіст Ярослав Юрчишин Ростислав Павленко ЗМІ Нестор Шуфрич

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

14 років «Главкому». Команда, яка незмінно поруч в ціннісних боях
14 років «Главкому». Команда, яка незмінно поруч в ціннісних боях
3 грудня, 18:34
Донедавна Мацука був заступником генерального директора ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України»
Державний «Укрінформ» отримав нового гендиректора: що відомо про Олексія Мацуку
9 листопада, 18:23
За словами неназваного високопосадовця, грудневе рішення про початок перемовин перебуває під загрозою
Євросоюз може відкласти рішення про початок перемовин з Україною щодо вступу – Reuters
17 листопада, 20:24
Михайло Ткач після нападу звернувся до медиків
Напад на журналіста Ткача: поліція відреагувала
18 листопада, 21:47
Народному депутату Олександру Дубінському повідомлено про підозру у державній зраді та участі у злочинній організації – йому загрожує до 15 років тюрми
Хто з нардепів отримав підозри за час повномасштабної війни: інфографіка
15 листопада, 10:07
Тарас Давидюк вирішив стати на захист України ще з ескалації подій у Криму
Заручився за місяць до загибелі. Згадаймо журналіста Тараса Давидюка
15 листопада, 09:00
«Фракція «Голос» номінувала на місце Шуфрича нардепа Ярослава Юрчишина
Стало відомо, хто може замінити Шуфрича на посаді голови Комітету свободи слова
30 листопада, 12:45
У Києві вночі 25 листопада працювала ППО
Reuters показало відео роботи ППО в Києві. Реакція Повітряних сил
26 листопада, 11:37
Юрген Хельфріхт (зліва) і Ханс-Іоахім Фрей
Німецька газета Bild звільнила кореспондента, який вчив любити Росію
2 грудня, 12:58

Політика

Дубінський зустрічатиме Новий рік у СІЗО
Дубінський зустрічатиме Новий рік у СІЗО
Ймовірний новий голова комітету зі свободи слова розповів, як буде розбирати завали після Шуфрича
Ймовірний новий голова комітету зі свободи слова розповів, як буде розбирати завали після Шуфрича
Декларації чиновників стануть доступними для всіх: НАЗК назвало терміни
Декларації чиновників стануть доступними для всіх: НАЗК назвало терміни
Зеленський підписав нові санкції проти росіян: у списку Кадиров та його соратники
Зеленський підписав нові санкції проти росіян: у списку Кадиров та його соратники
Веніславський відреагував на своє увільнення від посади
Веніславський відреагував на своє увільнення від посади
Розвідка пояснила, чому Кива жив у Підмосков’ї
Розвідка пояснила, чому Кива жив у Підмосков’ї

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
Після збиття Су-24 ситуація в небі над Україною змінилася – ЗСУ
77K
В останньому дописі у соцмережі Кива згадував про смерть
54K
Як було ліквідовано Киву. Усі деталі (фото)
11K
Розвідка пояснила, чому Кива жив у Підмосков’ї
9559
Убивство ексдепутата Киви: стали відомі нові подробиці (відео)
8355
Кірбі пояснив наслідки відмови від підтримки України

Новини

«Метінвест» спроектує сталевий квартал для відновлення Бахмута
Сьогодні, 13:51
Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
Сьогодні, 07:54
Сніг та дощі: прогноз погоди на 7 грудня
Сьогодні, 06:30
7 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Асоціація оборонних підприємств виділила 10 стипендій для підтримки студентів НАУ
Вчора, 14:57
Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
Вчора, 10:43

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua