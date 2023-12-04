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Україна виконала домовленості щодо розблокування кордону з Польщею

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україна виконала домовленості щодо розблокування кордону з Польщею
фото з відкритих джерел

Україна інформувала Польщу та Європейську комісію про всі вжиті заходи

Україна виконала заходи щодо розблокування кордону з Польщею, про які домовлялися з Європейською комісією та Варшавою. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Деркач наголосив, що стосовно блокади кордону вже є прогрес, оскільки пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» був відкритий.

«Окрім цього, згідно з останніми домовленостями з Європейською комісією та польським урядом, ми напрацювали низку заходів, які мали б фактично задовольнити протестувальників та зупинити протест. Фактично ці заходи всі виконані», – сказав Деркач.

За його словами, Україна технічно готова до відкриття нових смуг для порожніх транспортних засобів у системі єЧерга, що було обіцяно раніше. Це можливо лише у разі відкриття кордону.

Також посадовець зауважив, що Україна інформувала Польщу та Європейську комісію про всі вжиті заходи.

Деркач повідомив, що сьогодні було засідання Ради з питань транспорту, торгівлі та енергетики у Єврокомісії, на якому, зокрема, було обговорено питання блокади кордону Польщі з Україною.
 
«Більшість держав ЄС виступили за підтримку України. Фактично кожна країна виступила із засудженням протестів, що відбуваються на українсько-польському та українсько-словацькому кордонах, що призводить до економічної шкоди для всього ЄС і точно не допомагає Україні виграти війну. Тому були гучні заяви від деяких країн ЄС та від ЄК про негайні заходи для польського уряду», – додав він.

Як повідомлялося, у пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» на українсько-польському кордоні на виїзд з України розпочато оформлення порожніх великовагових вантажівок.

Нагадаємо, 1 грудня Україна та Польща погодили перші заходи для розблокування кордону. Зокрема, країни домовились про відкриття пункту пропуску «Угринів – Долгобичув».

До слова, влада Польщі посилить перевірки вантажівок на польсько-українському кордоні. 

Як відомо, на кордоні України з Польщею у неділю 3 грудня тимчасово не працює пункт пропуску «Смільниця», а також місце пропуску поза ПП «Нижанковичі».

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Теги: Польща протест Україна кордон влада

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