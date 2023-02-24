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Бойко вважає скандального Трухіна народним героєм

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Бойко вважає скандального Трухіна народним героєм
скріншот з відео

Юрій Бойко також намагався захистити Олександра Трухіна та виправдати його вчинки

Народний депутат Юрій Бойко не голосував за те, щоб Олександра Трухіна позбавили депутатського мандата. Про це він заявив вчора на засіданні Верховної Ради.

За його словами, вже колишній нардеп Олександр Трухін «безумовно зробив поганий вчинок», коли запропонував поліцейським хабар. Проте потім Юрій Бойко спробував виправдати Трухіна.

«Олександр Трухін зробив ще один вчинок, за який я хочу вам розповісти. Під час запеклих боїв у Сєверодонецьку, у Святогорську Олександр Трухін разом з ще одним депутатом, ризикуючи своїм життям, завіз туди гуманітарну допомогу і прокормив 600 людей протягом 10 діб, у серці цих запеклих боїв», – заявив Бойко.

Бойко додав, що цей вчинок Трухіна причина, чому особисто він не голосуватиме за позбавлення Трухіна мандата.

Нагадаємо, що вчора парламент позбавив Олександра Трухіна депутатського мандата. Таке рішення підтримали 288 нардепів.

У лютому журналісти опублікували відео з нагрудної камери поліцейського з місця ДТП. На відео видно, що у Трухіна були ознаки алкогольного сп’яніння, він намагався залишити місце ДТП і пропонував поліцейським сумку з імовірно грошима (на відео йдеться про 150 тисяч, але не зрозуміло чи йдеться конкретно про гроші і не вказується валюта – ред.).

Одразу після публікації відео голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія засудив дії Трухіна та пообіцяв вжити відповідних заходів: «Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії «Слуга народу». Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить – таке рішення однаково буде нами ухвалене, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить нам зібрати кворум і провести результативне голосування».

Пізніше стало відомо, що Трухіна виключили з партії «Слуга народу», але у фракції він залишився.

Теги: хабар гроші Юрій Бойко парламент

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