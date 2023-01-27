Разом із Залужним мільйони долларів у спадок отримали українські виші

Отримувачами коштів стали Києво-Могилянсьа академія та Український Католицький університет

Григорій Степанець, американець українського походження, став героєм українських інформаційних стрічок вже після своєї смерті. Саме ця людина заповіла Головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному $1 млн, який генерал у повному обсязі передав на потреби української армії.

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Втім, як з’ясувалось, Григорій Степанець також лишив у спадок по $2 млн двом українським вишам – Києво-Могилянській академії та Українському Католицькому університету. Детально про це розповів в ефірі телеканалу «1+1» доктор філософії та викладач Києво-Могилянської Академії Михайло Винницький.

За його словами, Степанець – велика людина, гроші якої додадуть жару в нашу майбутню перемогу над окупантами. «Він був фактично одним з основоположників програмного забезпечення Microsoft, тому що він приєднався до цієї компанії у 1989-му році», – розповідає Михайло Винницький.

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Щодо Українського Католицького університету, то його керівництво, дізнавшись про спадок, не повірило в те, що відбулося. Адже з Григорієм Степанцем у виші навіть не були знайомі. Там припускають, що про діяльність закладу американець українського походження дізнався зі ЗМІ. «Ми вдячні Григорієві Степанцю. Хочемо зв'язатися з його донькою, щоб більше дізнатися про нього, можливо, він мав своє бачення щодо використання грошей. Зараз ми працюємо з різними програмами, які необхідні в часі війни, шукаємо кошти на гуманітарні програми», – цитує видання ZAXID.NET слова проректорки Українського Католицького університету Наталії Климовської.