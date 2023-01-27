Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Разом із Залужним мільйони долларів у спадок отримали українські виші

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Разом із Залужним мільйони долларів у спадок отримали українські виші
фото з відкритих джерел

Отримувачами коштів стали Києво-Могилянсьа академія та Український Католицький університет

Григорій Степанець, американець українського походження, став героєм українських інформаційних стрічок вже після своєї смерті. Саме ця людина заповіла Головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному $1 млн, який генерал у повному обсязі передав на потреби української армії.

Втім, як з’ясувалось, Григорій Степанець також лишив у спадок по $2 млн двом українським вишам – Києво-Могилянській академії та Українському Католицькому університету. Детально про це розповів в ефірі телеканалу «1+1» доктор філософії та викладач Києво-Могилянської Академії Михайло Винницький.

За його словами, Степанець – велика людина, гроші якої додадуть жару в нашу майбутню перемогу над окупантами. «Він був фактично одним з основоположників програмного забезпечення Microsoft, тому що він приєднався до цієї компанії у 1989-му році», – розповідає Михайло Винницький.

Щодо Українського Католицького університету, то його керівництво, дізнавшись про спадок, не повірило в те, що відбулося. Адже з  Григорієм Степанцем у виші навіть не були знайомі. Там припускають, що про діяльність закладу американець українського походження дізнався зі ЗМІ. «Ми вдячні Григорієві Степанцю. Хочемо зв'язатися з його донькою, щоб більше дізнатися про нього, можливо, він мав своє бачення щодо використання грошей. Зараз ми працюємо з різними програмами, які необхідні в часі війни, шукаємо кошти на гуманітарні програми», – цитує видання ZAXID.NET слова  проректорки  Українського Католицького університету Наталії Климовської.

Теги: освіта Валерій Залужний

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Наука та освіта

Разом із Залужним мільйони долларів у спадок отримали українські виші
Разом із Залужним мільйони долларів у спадок отримали українські виші
Поліція вилучила на Харківщині сотні російських підручників
Поліція вилучила на Харківщині сотні російських підручників
У «ЛНР» знищують книги про історію та Голодомор. Яких видань бояться терористи
У «ЛНР» знищують книги про історію та Голодомор. Яких видань бояться терористи
Найбільший Місяць за тисячу років: супутник Землі максимально наблизиться до планети
Найбільший Місяць за тисячу років: супутник Землі максимально наблизиться до планети
Вступна кампанія-2023: мультитест знову пропонується як альтернатива ЗНО
Вступна кампанія-2023: мультитест знову пропонується як альтернатива ЗНО
Рашисти проводять тотальну русифікацію в школах окупованого Маріуполя
Рашисти проводять тотальну русифікацію в школах окупованого Маріуполя

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Ракетний удар по Києву: з’явилися подробиці про загиблого
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
У кількох областях України оголошено повітряну тривогу: карта
9715
Атака на Київ: влада повідомила про загиблих та постраждалих
9166
27 січня: що сьогодні відзначають, прикмети та заборони в цей день
7364
Кличко підтвердив вибухи в столиці

Новини

Бельгія допоможе Україні зброєю: подробиці
Сьогодні, 07:56
Нові нюанси постачання танків Україні та приїзд аудиторів США у Київ: головне за ніч
Сьогодні, 07:39
ЗСУ відбили атаки окупантів біля Бахмута і Вугледара – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Масована ракетна атака на Україну, скандал із нардепом Тищенко. Головне за 26 січня
Вчора, 23:40
Які танки надасть США Україні: стали відомі нові деталі
Вчора, 22:11
Танки від Канади: скільки Leopard 2 отримає Україна
Вчора, 21:43

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту