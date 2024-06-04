Головна Країна Політика
search button user button menu button

Канада залучила до санкційного списку соратників Януковича

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Канада залучила до санкційного списку соратників Януковича
З часу тимчасової окупації Росією Криму Канада запровадила санкції проти понад 3000 фізичних та юридичних осіб, які сприяли порушенню суверенітету України
фото з відкритих джерел

Усе майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожується, а їм самим забороняється в’їзд до країни

Канада додала до санкційного переліку 10 соратників експрезидента України Віктора Януковича. Оновлений перелік санкцій оприлюднено на сайті уряду Канади. У пресрелізі зазначається, що під обмеження Канади потрапили:

  • Микола Янович Азаров (експремʼєр-міністр України);
  • Олексій Миколайович Азаров (екснардеп від Партії регіонів);
  • Раїса Василівна Богатирьова (колишня віцепрем'єр-міністерка України);
  • Андрій Петрович Клюєв (колишній глава адміністрації Януковича);
  • Сергій Віталійович Курченко (бізнесмен);
  • Віктор Павлович Пшонка (колишній генпрокурор України);
  • Артем Вікторович Пшонка (екснардеп від Партії регіонів);
  • Дмитро Володимирович Табачник (колишній міністр освіти та науки);
  • Олександр Григорович Якименко (колишній голова Служби безпеки України);
  • Віталій Юрійович Захарченко (колишній міністр внутрішніх справ).

Усе майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожується, а їм самим забороняється в’їзд до країни.

В якості обгрунтування змін до списку в уряді зазначили, що "ситуація в Україні є серйозним порушенням міжнародного миру і безпеки, що призвело до серйозної міжнародної кризи".

Нагадаємо, Суд Європейського Союзу торік у грудні задовольнив позов експрезидента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра й скасував санкції, запроваджені проти них Радою ЄС 4 березня 2021 року.

Читайте також: Санкційні втрати Росії. Ціни на перевезення зерна стрімко зростають
Теги: Віктор Янукович санкції Канада політика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європа тисне на Росію через зріджений газ
Санкції проти Росії: ЄС затягує петлю на газовому ринку
10 травня, 14:44
Путін не думав про те, якими будуть наслідки вторгнення його військ в Україну
Путін проти світу: як Захід повинен змінити підхід до України
Вчора, 10:55
«Народний фронт» заснували після перемоги Революції Гідності та перед позачерговими парламентськими виборами у 2014 році
Бійці «Народного фронту». Хто фінансує партію Яценюка під час війни? Партійна каса
Вчора, 09:00
ЄС вже запровадив санкції проти частини металургійних продуктів із РФ
Голова Федерації металургів: ЄС має вжити антидемпінгових заходів щодо російської металопродукції
11 травня, 16:39
Хоча Фіцо залишається у важкому стані, його стан стабільний
Словацький прем'єр переніс ще одну операцію: наразі він у свідомості – ЗМІ
17 травня, 18:07
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер не дасть грошей іншим відомствам
Режим тотальної економії: міністр фінансів Німеччини жорстко взявся за бюджет
30 травня, 23:00
Санкції були узгоджені і запроваджені одночасно із введенням санкцій ЄС
США і ЄС запровадили санкції проти Ірану за розробку та передачу дронів РФ
Сьогодні, 06:20
Через Монголію у Росію ввозяться товари з Китаю та Японії
Навіщо Путіну Монголія? ЗМІ викрили головний план диктатора
Сьогодні, 16:17
Путін на зустрічі Сі Цзіньпіном обговорив три ключові питання
Про що Путін просив Сі Цзіньпіна на зустрічі: подробиці візиту диктатора до Китаю
Вчора, 15:25

Політика

Канада залучила до санкційного списку соратників Януковича
Канада залучила до санкційного списку соратників Януковича
Візит Зеленського до Франції: стали відомі деталі
Візит Зеленського до Франції: стали відомі деталі
Найближчі тижні визначать усе літо і багато в чому цей рік – Зеленський
Найближчі тижні визначать усе літо і багато в чому цей рік – Зеленський
Розміщення ППО, боротьба з «орланами» та проблеми зі світлом: Зеленський провів Ставку
Розміщення ППО, боротьба з «орланами» та проблеми зі світлом: Зеленський провів Ставку
Спікер Ради Стефанчук дорікнув урядовцям зовнішнім виглядом
Спікер Ради Стефанчук дорікнув урядовцям зовнішнім виглядом
Уряд продовжив роботу паспортних сервісів за кордоном
Уряд продовжив роботу паспортних сервісів за кордоном

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
31K
Навіщо Путіну Монголія? ЗМІ викрили головний план диктатора
18K
Що робить глава РПЦ в Америці в Україні? Громадськість вимагає пояснень від СБУ
14K
Польща готує оригінальну інформаційну кампанію для мігрантів, щоб вони не їхали в країну
13K
Китай ставить Кремль на коліна
8718
США рекордними темпами збільшують обсяги виробництва систем Himars

Новини

Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Сьогодні, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Сьогодні, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
2 червня, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
2 червня, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua