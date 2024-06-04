Канада залучила до санкційного списку соратників Януковича
Усе майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожується, а їм самим забороняється в’їзд до країни
Канада додала до санкційного переліку 10 соратників експрезидента України Віктора Януковича. Оновлений перелік санкцій оприлюднено на сайті уряду Канади. У пресрелізі зазначається, що під обмеження Канади потрапили:
- Микола Янович Азаров (експремʼєр-міністр України);
- Олексій Миколайович Азаров (екснардеп від Партії регіонів);
- Раїса Василівна Богатирьова (колишня віцепрем'єр-міністерка України);
- Андрій Петрович Клюєв (колишній глава адміністрації Януковича);
- Сергій Віталійович Курченко (бізнесмен);
- Віктор Павлович Пшонка (колишній генпрокурор України);
- Артем Вікторович Пшонка (екснардеп від Партії регіонів);
- Дмитро Володимирович Табачник (колишній міністр освіти та науки);
- Олександр Григорович Якименко (колишній голова Служби безпеки України);
- Віталій Юрійович Захарченко (колишній міністр внутрішніх справ).
Усе майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожується, а їм самим забороняється в’їзд до країни.
В якості обгрунтування змін до списку в уряді зазначили, що "ситуація в Україні є серйозним порушенням міжнародного миру і безпеки, що призвело до серйозної міжнародної кризи".
Нагадаємо, Суд Європейського Союзу торік у грудні задовольнив позов експрезидента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра й скасував санкції, запроваджені проти них Радою ЄС 4 березня 2021 року.
Коментарі — 0