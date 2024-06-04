Канада залучила до санкційного списку соратників Януковича

З часу тимчасової окупації Росією Криму Канада запровадила санкції проти понад 3000 фізичних та юридичних осіб, які сприяли порушенню суверенітету України

Усе майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожується, а їм самим забороняється в’їзд до країни

Канада додала до санкційного переліку 10 соратників експрезидента України Віктора Януковича. Оновлений перелік санкцій оприлюднено на сайті уряду Канади. У пресрелізі зазначається, що під обмеження Канади потрапили:

Микола Янович Азаров (експремʼєр-міністр України);

Олексій Миколайович Азаров (екснардеп від Партії регіонів);

Раїса Василівна Богатирьова (колишня віцепрем'єр-міністерка України);

Андрій Петрович Клюєв (колишній глава адміністрації Януковича);

Сергій Віталійович Курченко (бізнесмен);

Віктор Павлович Пшонка (колишній генпрокурор України);

Артем Вікторович Пшонка (екснардеп від Партії регіонів);

Дмитро Володимирович Табачник (колишній міністр освіти та науки);

Олександр Григорович Якименко (колишній голова Служби безпеки України);

Віталій Юрійович Захарченко (колишній міністр внутрішніх справ).

Усе майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожується, а їм самим забороняється в’їзд до країни.

В якості обгрунтування змін до списку в уряді зазначили, що "ситуація в Україні є серйозним порушенням міжнародного миру і безпеки, що призвело до серйозної міжнародної кризи".

Нагадаємо, Суд Європейського Союзу торік у грудні задовольнив позов експрезидента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра й скасував санкції, запроваджені проти них Радою ЄС 4 березня 2021 року.