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Словацький прем'єр переніс ще одну операцію: наразі він у свідомості – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Словацький прем'єр переніс ще одну операцію: наразі він у свідомості – ЗМІ
Хоча Фіцо залишається у важкому стані, його стан стабільний
фото: Getty Images

Словацький президент зміг поспілкуватися із Фіцо

Поранений прем'єр-міністр Роберт Фіцо у п'ятницю переніс ще одну операцію. Наразі він у свідомості, його стан стабільний, але досі тяжкий. Про це повідомляє словацьке інформаційне агентство TASR.

«Прем'єр-міністр Роберт Фіцо переніс у п'ятницю ще одну операцію. Про це повідомили в той же день віце-прем'єр Роберт Калінак і директор лікарні в Банській Бистриці Міріам Лапунікова, додавши, що його стан стабільний, але все ще тяжкий, хоча він вже перебуває у свідомості», – йдеться у повідомленні.

Також стан політика прокоментував президент країни та соратник словацького прем’єра Петер Пеллегріні, який відвідав очільника уряду в лікарні у Банській Бистриці, передає телеканал Televízia TA3.

За його словами, Роберт Фіцо пам'ятає все, що сталося під час замаху на нього. Після поранення і доправлення до лікарні він перебував у свідомості. Пеллегріні заявив, що зміг поговорити з Фіцо лише кілька хвилин, оскільки прем'єр-міністр дуже втомився і перебуває під впливом ліків. 

«Прем'єр-міністр пам'ятає, що сталося. Він був здивований тим, як швидко все сталося», – сказав обраний президент.

Хоча Фіцо залишається у важкому стані, його стан стабільний.

Нагадаємо, у словацькому місті Гандлова пролунало кілька пострілів біля місцевого Палацу культури, де відбувалося виїзне засідання уряду, коли прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо вийшов для спілкування з людьми. Фіцо отримав поранення і після замаху перебуває у тяжкому стані. 

Стало відомо, що письменнику Юраю Цинтулі, який стріляв у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо загрожує позбавлення волі на строк від 25 років до довічного ув'язнення. Поліція висунула обвинувачення нападнику в умисному вбивстві з помсти щодо особи, яку охороняють, на стадії замаху на вбивство. 

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Теги: міністр вбивство політика президент поліція поранення

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