Навіщо Путіну Монголія? ЗМІ викрили головний план диктатора

Монголія неочікувано стала перспективним транспортним коридором для вантажів росіян

Бізнес Росії в умовах санкцій та проблем із розрахунками змушений шукати нестандартні маршрути поставок та оплати. Одним із каналів стала Монголія – через неї в Росію ввозяться товари з Китаю та Японії. Про це пише The Moscow Times.

Потік вантажів, що проходять через Монголію, швидко зростає – через неї йдуть автомобілі з Японії, обладнання з Китаю, інша продукція, яку складно оплатити і замовити безпосередньо, а також звичайні китайські товари, які імпортери хочуть отримати швидше.

Одна з переваг Монголії в тому, що через неї можна постачати з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону товари, які не можна закуповувати там через санкційні обмеження, обережність банків і постачальників, розповідає менеджер російської логістичної компанії, що працює в Азії. Наприклад, зараз через Монголію возять у контейнерах автомобілі з Японії, яка ввела заборону на прямий імпорт до Росії машин з двигуном понад 1,9 літра (а також будь-яких гібридів та електромобілів), а крім того, промислове обладнання, теж санкційне, наводить він приклад. Ввозять промислові верстати і з Китаю: за них зараз важко заплатити безпосередньо – китайські банки майже не пропускають платежів за цю категорію продукції, а через Монголію – будь ласка, йдеться у публікації The Moscow Times.

Формально монгольські банки теж не готові ризикувати: є проблеми з платежами з Росії через ризик вторинних санкцій, і все ж таки вони, за словами російських імпортерів, набагато м'якше ставляться до рублевих платежів, просять менше документів, ніж китайські банки.

З платежами в доларах та євро через монгольські банки можливі проблеми, але можна переводити рублі з російського банку до монгольського – вони йдуть не за SWIFT, а за його російським аналогом під назвою Система передачі фінансових повідомлень Банку Росії (СПФС) і не підпадають під санкційні обмеження. Отже, монгольські банки не цікавляться, які саме товари сплачують замовники, ділиться досвідом імпортер автомобілів. У Монголії рублі можна конвертувати, і вже звідти платити у потрібній валюті куди завгодно (наприклад, до Японії – у єнах), гроші зараховуються за два-три дні.

Головне ж у тому, що Монголія – це перспективний транспортний коридор для вантажів із Азіатсько-Тихоокеанського регіону, насамперед Китаю. Вона може розвантажити далекосхідні морські порти та залізничні станції, на яких регулярно виникають затори з вантажів, каже менеджер логістичної компанії.

З південного Китаю контейнер доїжджає до монгольсько-російського кордону за 10 днів, а далі його можна відправляти і російською, і монгольською транспортною компанією до Росії. Бізнес для автоперевізників вигідний – у Бурятії давно було налагоджено експорт будівельних матеріалів, продуктів, побутової хімії до Монголії, а ось назад фурам доводилося їхати порожніми, оскільки імпортувати не було чого. Влада двох країн уже збільшує потужність автомобільних переходів.

Росія, Монголія та Китай розвивають співпрацю у сфері транспорту та логістики: до 1 липня потік автомобілів через прикордонний пункт Кяхта – Алтанбулаг збільшиться на третину, до 200 автомобілів на добу, а в перспективі він здатний пропускати 350 автомобілів.

Цікаво, що у суботу, 1 червня, Олександр Лукашенко прилетів з офіційним чотириденним візитом до Монголії. Білоруський диктатор планував врятувати російсько-монгольські відносини.

До слова, санкції проти Росії не мають жодного впливу за межами країн Заходу, а спроби зупинити потік бізнесу лише перенаправляють його в інше місце. Про це заявив голова головного торгового центру Дубаю Хамад Буамім, пише Financial Times. Дубай вважається вигодонабувачем від спроб США та Європи ізолювати російську економіку. До прикладу, деякі нафтотрейдери переїхали з Женеви до ОАЕ після того, як Швейцарія приєдналася до санкцій, запроваджених проти Москви.