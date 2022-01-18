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    Карикатурист висміяв вимоги Кремля під час переговорів із Заходом (фото)

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    Сергий Йолкін є автором великої кількості дотепних карикатур, зокрема, на тему міжнародної політики - Карикатурист висміяв вимоги Кремля під час переговорів із Заходом (фото)
    Сергий Йолкін є автором великої кількості дотепних карикатур, зокрема, на тему міжнародної політики
    фото: Сергій Йолкін/Instagram

    На новій карикатурі Сергія Йолкіна Путін вимагає від Заходу гарантій, погрожуючи зброєю

    Відомий російський художник-карикатурист Сергій Йолкін дотепно відреагував на новий поворот у переговорах західних країн із Москвою щодо можливої ескалації збройної агресії проти України. Свій новий витвір художник опублікував у Instagram.

    На карикатурі, яку опубліковано в Instagram-акаунті Йолкіна, президент РФ Володимир Путін сидить у дулі зброї та запитує: «Де гарантії?».

    Вочевидь, художник таким чином зафіксував переговорну позицію Росії під час обговорення із США та НАТО питання можливого вторгнення РФ до України.

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    Як відомо, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ навіть не обговорюватиме вимогу США відвести російські війська від кордону України та повернути їх до казарм.

    Напередодні Держдеп повідомляв, що Росія не погодилася відвести війська від українських кордонів.

    Нагадаємо, у Брюсселі пройшли перші з 2019 року переговори у рамках комісії НАТО-Росія, ключовою темою яких мало стати питання широкомасштабного накопичення російських військових сил біля кордонів з Україною.

    Як відомо, США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо розширення НАТО.

    Напередодні заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації для України.

    Зазначимо, конгресмени пропонують оголосити Україну «країною НАТО+»: що це означає.

    Ще стало відомо, що Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.

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    Теги: Росія США НАТО Путін Україна
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    Карикатурист висміяв вимоги Кремля під час переговорів із Заходом (фото)