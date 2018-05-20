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    Кармазін змінив Ющенка: тепер він – гетьман

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    Юрій Кармазін
    Фото: Сергій Руденко / Facebook
    Юрій Кармазін

    Юрія Кармазіна обрано «гетьманом козацтва всієї України»

    Народний депутат кількох скликань, правозахисник Юрій Кармазін став «гетьманом козацтва всієї України». Про це повідомляє телеканал КАПРІ, що базується у Покровську Донецької області.

    За його повідомленням, 19 травня, в Києві відбулася Перша Всевелика Рада козацтв України, де делегати представляли козацькі організації всієї України.

    «В ході цієї Ради обрано Гетьманом козацтва всієї України - Юрія Кармазіна, який став наступним Гетьманом після Віктора Ющенка», - сказано у повідомленні медіа.

    Рада відбулася з нагоди 100-річчя утворення Української державності.

    Сам Кармазін підтвердив у Facebook своє призначення. За його словами, він отримав гетьманські атрибути: булаву, шаблу, печатку.

    На з'їзді були присутні понад 260 делегатів від козацтва з усіх областей України. Також були присутні Гетьман козацтва Болгарії Георги Христов, представники козацтва Німеччини, Словенії та Болгарії, уточнив також політик.

    Кармазін є заслуженим юристом України, почесним працівником прокуратури України, закінчив юридичний факультет Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. На зорі незалежності обіймав прокурорські посади, був суддею Одеського обласного суду.

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