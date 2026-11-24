Перший візит Петера Мадяра до України на посаді очільника угорського уряду відбувся на Закарпатті

Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення перших домовленостей із прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром під час його візиту на Закарпаття. Вони стосуються політики, енергетики та інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

«Візит, який обов'язково дасть позитивні результати. Вже є домовленості в політиці, енергетиці, інфраструктурі. Дякую!» – зазначив Зеленський.

Конкретних подробиць енергетичних та інфраструктурних домовленостей президент наразі не розкрив.

Водночас угорська сторона оголосила про надання Україні гуманітарної допомоги на близько 1 млрд форинтів (приблизно $3 млн). До пакета увійшли генератори, медичне та енергетичне обладнання, лікарські засоби й транспорт.

Ще 1 млрд форинтів Будапешт спрямує на підтримку угорської громади Закарпаття. Для цього створять спеціальний фонд імені Ілони Зріні, який опікуватиметься питаннями освіти, культури та медицини.

Крім того, за словами Мадяра, Україна та Угорщина погодили десять пунктів щодо мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини.

Свій перший візит до України на посаді прем'єр-міністра Мадяр розпочав із вшанування пам'яті полеглих українських військовослужбовців в Ужгороді разом із Зеленським.

Президент України подякував очільнику угорського уряду за повагу до українських захисників, які віддали життя за незалежність держави.

Раніше під час звернення до учасників засідання Конгресу місцевих та регіональних влад Зеленський наголосив, що Україна продовжує виконувати необхідні вимоги для відкриття переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. За його словами, пріоритетом також залишається розвиток конструктивних відносин із сусідніми державами.

Нагадаємо, 24 листопада Зеленський та Мадяр провели закриті переговори в Ужгороді. Паралельно відбулася зустріч міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з угорською делегацією на чолі з очільницею МЗС Угорщини Анітою Орбан.

Як повідомлялося, напередодні візиту Петер Мадяр назвав Росію агресоркою та наголосив на підтримці українського народу й угорської громади Закарпаття.