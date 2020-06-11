Катастрофа МН-17. У МЗС обіцяють підозри не лише виконавцям злочину, а й їхнім політичним кураторам



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Уламки літака МН17, Донбас 2014 рік Фото: Reuters

8 червня нідерландський суд продовжив слухання у справі про збиття малазійського лайнера над Донбасом

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, який брав участь в міжвідомчій команді (ГПУ, МЗС, Мін’юст), що узгоджувала з іншими державами формат притягнення до кримінальної відповідальності тих, хто збив літак МН17 над Донбасом, розповів в інтерв’ю «Главкому», як рухається ця справа і яка ймовірність покарання винуватих.

Дипломат розповів про два окремих напрямки діяльності в контексті збитого малайзійського Боїнга. За словами Єніна, перший напрямок – кримінально-процесуальний. Буквально в понеділок (8 червня) нідерландський суд продовжив слухання щодо дій окремих громадян, причетних до збиття Боїнгу. Серед тих, кому повідомлено про підозру, три громадянина РФ і один громадянин України. «Ми знаємо, що цими особами список не обмежиться. Наші органи досудового розслідування під процесуальним керівництвом прокуратури йдуть вперед і згодом планують повідомити про підозри й іншим фігурантам. Ми впевнені, що підозри поширяться не лише на членів екіпажу ЗРК «Бук», тих, хто брав участь в цьому злочині, а й на тих, хто забезпечував їм політичне прикриття. Хочу зазначити, що ця робота ведеться не тільки українськими правоохоронцями. Йдеться про дії спільної слідчої групи за участю Нідерландів, Бельгії, Малайзії та Австралії», – сказав дипломат.

Другий напрямок діяльності міністерства закордонних справ, за словами Євгена Єніна, полягає в тому, що ситуація з Боїнгом є однією зі складових нашого позову в рамках Міжнародної Конвенції щодо протидії фінансуванню тероризму. В листопаді цього року російська сторона має подати свій контрмеморандум у цій справі і їй доведеться якимось чином пояснювати суду, як так сталося, що екіпаж російського ЗРК «Бук» було доставлено на територію українського Донбасу за сприяння аеромобільних підрозділів РФ. «Ми, безумовно, розраховуємо на встановлення справедливості в цьому питанні і притягненні російської сторони до міжнародно-правової відповідальності за порушення норм Конвенції щодо протидії фінансуванню тероризму», – зазначив дипломат.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули. Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Нагадаємо, що 9 червня об 11:00 за київським часом суд у Нідерландах продовжив засідання у справі про збиття малайзійського Boeing над Донбасом 17 липня 2014 року. Слухання почалось зі слова нідерландського прокурора Тайса Бергера.

8 червня у Нідерландах стартувала чергова сесія по справі MH17, де суд підіб’є підсумки попереднього блоку, а прокуратура виступить з презентацією кримінального розслідування цього злочину.

У тілах членів екіпажу збитого над Донбасом у 2014 році малазійського Boeing були знайдені уламки. Про це повідомив голландський прокурор Тейс Бергер у ході засідання суду у справі МН17.