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Син Портнова втік з України: поїхав «за гуманітаркою» і не повернувся – «Схеми»

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Син Портнова втік з України: поїхав «за гуманітаркою» і не повернувся – «Схеми»
Ігор Портнов виїхав з України як волонтер 
фото: Схеми

Син проросійського політика отримав тимчасовий дозвіл на виїзд з України, після чого виїхав у напрямку Польщі і не повернувся 

Син проросійського діяча Андрія Портнова, 29-річний Ігор Портнов у березні отримав тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтер, який прямує за гуманітарною допомогою, після чого виїхав у напрямку Польщі і відтоді так і не повернувся. Про це повідомляють журналісти проєкту «Схеми».

За інформацією, отриманою журналістами з кількох незалежних одне від одного джерел з доступом до даних перетину кордону, 22 березня 2022 року Львівська військова адміністрація внесла Ігоря Портнова у систему «Шлях» як особу призовного віку, якій дозволено тимчасовий виїзд з країни за гуманітарною допомогою, терміном на місяць. Як зазначено у системі «Шлях», таке рішення щодо Ігоря Портнова Львівська військова адміністрація винесла на підставі відповідного звернення від громадської організації «Народна самооборона». Вже наступного дня, 23 березня 2022 року Портнов-молодший перетнув українсько-польський кордон в пункті пропуску «Краківець». Станом на 6 вересня 2022 року Ігор Портнов в Україну не повернувся. 

Разом із ним кордон перетнув 23-річний Іван Поддубнов. Він – племінник Андрія Портнова, син його сестри Юлії Поддубнової, і саме на його автівці чоловіки виїхали з України. Іван Поддубнов також не повернувся в Україну станом на 6 вересня.

Журналісти «Схем» звернулися через три месенджери до Ігоря Портнова із проханням про коментар, він повідомлення прочитав, але не відповів.

«Схеми» також звернулись з проханням про коментар до Львівської обласної військової адміністрації, яка внесла Портнова у систему «Шлях».

«У нас в день більше 200 заявок від громадських організацій щодо внесення в систему «Шлях», якщо перевести в кількість людей – це більше 2 тис. людей в день, які їдуть за гуманітаркою. Таких проблем, на жаль, багато. У адміністрації немає функції перевірки, можливостей яким чином це перевіряти», – зазначив заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко.

Відповідно до даних аналітичної системи YouControl, в Україні є лише одна установа саме з такою точною назвою – громадська організація «Народна самооборона». Її зареєстрували у 2014 році в Сумах. Засновниками громадської організації «Народна самооборона» є Юрій Ходзюк та Віктор Пентак. Журналістам вдалося поспілкуватися із співзасновником «Народної Самооборони» Віктором Пентаком. Він зазначив, що з 2015 року «має стосунок до організації лише на папері» і не звертався від імені громадської організації щодо виїзду за кордон Ігоря Портнова. За словами Віктора Пентака, інший співзасновник «Народної самооборони» Юрій Ходзюк приблизно два останні роки перебуває за кордоном. З самим Юрієм Ходзюком «Схемам» поспілкуватися не вдалося.

Міський голова Сум Олександр Лисенко у розмові з журналістами зазначив, що йому не відомо, щоб останнім часом ця організація проявляла публічну активність, пов’язану з завезенням гуманітарної допомоги з-за кордону. 

Журналісти також звернулись у львівський осередок активістів-волонтерів, зареєстрованих під брендом «Народної самооборони». Керівник «Народної самооборона Львівщини» Артем Хмиз повідомив журналістам, що його організація не зверталась до Львівської обласної військової адміністрації з проханням надати право виїзду з України Ігорю Портнову. 

«Схеми» попросили Львівську ОДА надати копію звернення від громадської організації, на підставі якого Портнов-молодший був внесений у систему «Шлях». Станом на момент публікації, адміністрація не надала цей документ.

Раніше журналісти повідомили, що сам Андрій Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року через пропускний пункт у Закарпатській області «Чоп (Тиса)».

Портнов керував проросійським телеканалом NewsOne. Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у своєму дослідженні 2020 року встановив, що Портнов активно намагався дискредитувати українську Революцію гідності та подальші проєвропейські реформи в країні, а також просувати антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет-ботів.

У березні 2022 року журналісти встановили, що родина Портнова володіє нерухомістю в Москві спільно з друзями керівника російського МЗС Сергія Лаврова, а також показали таємну фортецю Портнова під Києвом. На запити журналістів «Схем» Портнов не відповідає з 22 лютого 2022 року.

Андрій Портнов перебуває під санкціями США з грудня 2021 року. Портнова внесли до переліку осіб за так званим «актом Магнітського». До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції. Андрій Портнов до 2014 року в адміністрації президента за Віктора Януковича відповідав за напрямок судоустрою. У США його звинувачують у торгівлі впливом на українські суди. 

Рада нацбезпеки і оборони України не ввела щодо Портнова санкцій.  

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Теги: волонтер кордон інтернет політика Свобода Андрій Портнов

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