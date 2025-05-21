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Вбивство Портнова у передмісті Мадрида: зʼявилися нові деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Вбивство Портнова у передмісті Мадрида: зʼявилися нові деталі
Політик був за кермом Mercedes, коли почалася стрілянина
фото: EFE

Правоохоронці допускають, що соратника Януковича було вбито через борги

Іспанська поліція отримала повідомлення про стрілянину в муніципалітеті Посуело-де-Аларкон о 09:15 за місцевим часом (07:15 за Гринвічем). Згодом стало відомо, що біля Американської школи було застрелено колишнього соратника президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El País.

Зазначається, що політик був за кермом Mercedes, коли почалася стрілянина. Інформація щодо поранень різниться, деякі ЗМІ повідомляють, що Портнов отримав три вогнепальні поранення, інші – чотири та пʼять, однак постріл у голову став смертельним. Серед причин вбивства – версія з боргами.

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Попередньо, до інциденту причетні два або три стрільці. Також повідомлялося, що чоловік на мотоциклі чекав на жертву біля школи, а коли Портнов приїхав, застрелив його та втік.

Нагадаємо, колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича, радника президента-втікача Андрія Портнова було застрелено біля Мадрида. Він вважався одним із ключових архітекторів судової реформи та мав великий вплив на судову систему. Після Революції Гідності у 2014 році виїхав з України. Проти нього відкривали кримінальні справи, але пізніше більшість з них було закрито або не доведено.

Як повідомлялося, петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом застосувати санкції РНБО проти ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова зібрала необхідні 25 тис. підписів. Водночас премʼєр Денис Шмигаль заявив, що наразі немає підстав для їх застосування.

Як відомо, Андрій Портнов за часів Віктора Януковича лобіював та підтримував чинний закон «Про адвокатуру». Адвокатура є частиною системи правосуддя і від цієї спільноти залежить якість роботи трьох гілок влади – судової, виконавчої та законодавчої. 

Саме цей закон запровадив монополію Національної асоціації адвокатів України: всі адвокати мають бути членами цієї Асоціації. Організацію з того часу незмінно очолює соратниця Віктора Медведчука – Лідія Ізовітова. Проте, попри вимогу у звіті Єврокомісії профільний комітет Верховної Ради, який очолює Денис Маслов («Слуга народу») за всі шість років роботи парламенту так і не демонополізував адвокатуру. 

Рівно рік тому Конституційний суд розпочав розгляд скарги адвоката В’ячеслава Плескача, який доводить неконституційність вимоги для адвокатів бути безальтернативно членом однієї асоціації. Керівництво Асоціації неодноразово тисло на тих адвокатів, які пішли служити в ЗСУ, вибачалося перед суддями за дії адвокатів майданівців, не реагувало належним чином на дії частини адвокатів, які залишилися на тимчасово окупованих територіях і брали участь у тортурах.

Раніше Данілов назвав причину, чому РНБО зволікала з санкціями щодо Портнова.

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Теги: вбивство Іспанія Андрій Портнов

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