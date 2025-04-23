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«Оскар» зможуть отримати фільми, зняті за допомогою штучного інтелекту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Фільми, зняті за допомогою штучного інтелекту, зможуть мати «Оскар»
фото із відкритих джерел

За словами організаторів, фільми, зняті за допомогою штучного інтелекту (ШІ), зможуть отримати головні нагороди на «Оскарі»

Американська Академія кінематографічних мистецтв опублікувала нові правила, які дозволяють використання технологій штучного інтелекту у фільмах, які претендують на премію «Оскар». Як передає «Главком», про це повідомило ВВС

У документі сказано, що застосування штучного інтелекту та інших цифрових інструментів «не допоможе і не нашкодить шансам на номінацію». Тому фільми, зняті за допомогою таких технологій, у принципі, можуть претендувати на заповітну статуетку.

Однак Академія обіцяє, що при виборі переможців вона, як і раніше, вивчатиме внесок людей у ​​той чи інший твір.

Як пише видання, використання штучного інтелекту в кіно «стало гарячою темою» після того, як Едріан Броуді отримав нагороду за найкращу чоловічу роль за роль у фільмі «Бруталіст» на цьогорічній церемонії вручення «Оскарів» у березні. У фільмі використовувався штучний інтелект, щоб покращити акцент актора, коли він говорив угорською.

Раніше aкадемія кінематографічних мистецтв і наук оголосила про нові правила голосування за премію «Оскар»: відтепер її члени зможуть голосувати лише в тих категоріях, де переглянули всі номіновані фільми. 

До слова, церемонію вручення премії «Оскар» у 2026 році вдруге поспіль проведе комік і телеведучий Конан О’Браєн. 

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Теги: штучний інтелект фільм Кінопремія «Оскар» правила

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