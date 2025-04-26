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Трамп обіцяв вивчити ліквідацію генерала Москалика у Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп обіцяв вивчити ліквідацію генерала Москалика у Росії
Трамп: Це велика справа. Я вивчу це

Дональд Трамп дізнався про загибель Москалика від журналістів 

У Підмосков’ї внаслідок вибуху автомобіля загинув заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ генерал-майор Ярослав Москалик. Президент США Дональд Трамп відреагував на його ліквідацію, заявивши про намір розібратися у ситуації, повідомляє «Главком».

Трамп дізнався про загибель Москалика від журналістів під час спілкування на борту літака дорогою до Риму. Американський лідер уточнив, де саме стався вибух, і зазначив, що питання виглядає серйозним.

«Це велика справа. Я вивчу це», – сказав президент США.

Нагадаємо, у Підмосковʼї в місті Балашиха вибухнула автівка. Внаслідок підриву було вбито заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил РФ.

Близько 10:40 ранку припаркований біля під'їзду «Фольксваген» здетонував. Російського генерала вбило на місці вибуховою хвилею і уражаючими елементами. 

«Главком» розповідав, що генерал-майор Ярослав Москалик мав одну з важливих посад у російській військовій ієрархії. Він безпосередньо впливав на планування війни РФ проти України.

У 2016 році Москалик представляв Росію на переговорах у нормандському форматі, зокрема на технічному рівні – це свідчить про його роль у координації дій російських військ на сході України, тоді ще гібридного характеру.

Участь Москалика в офіційних зустрічах на міжнародному рівні підтверджує, що він був не лише «кабінетним» генералом, а й брав участь у військово-дипломатичних процесах. Тому ліквідація Москалика може стати серйозною втратою для російської армії. 

З 2015 року Москалик брав участь у різних міжнародних конференціях. Зокрема, у 2021 році генерал виступав на Московській конференції міжнародної безпеки, де говорив про Сирію. У тому ж році Москалик отримав звання генерал-лейтенанта.

Москалик – другий високопоставлений російський військовий, убитий у тилу. У грудні 2024 року був убитий начальник військ РХБЗ, генерал-лейтенант Ігор Кирилов.

Теги: росія вбивство Дональд Трамп

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