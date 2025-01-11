Петиція з вимогою санкцій для Портнова набрала необхідні 25 тис. голосів

Тепер петицію про санкції проти Портнова має розглянути уряд

Петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом застосувати санкції РНБО проти ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова зібрала необхідні 25 тисяч підписів. Про це свідчать дані на сайті Кабміну.

Станом на 12:39 11 січня звернення підписали 25 006 людей, тож тепер його має розглянути уряд.

Авторкою петиції є керівниця відділу розслідувань Hromadske.ua Ярослава Вольвач.

«Станом на 2019 рік Портнов вживав заходів для контролю над українською судовою системою, впливав на відповідне законодавство, намагався поставити лояльних чиновників на вищі суддівські посади та купувати судові рішення. У середині 2019 року Портнов змовився з високопоставленим українським урядовцем, щоб сформувати вищі правові інститути країни на свою користь і вплинути на Конституційний суд України. Крім того, Портнов брав участь у спробі вплинути на Генеральну прокуратуру України», – йдеться в тексті петиції.

Що відомо про Портнова?

Громадська ініціатива «Голка» нагадує, що Андрій Портнов за часів Віктора Януковича лобіював та підтримував чинний закон «Про адвокатуру». Адвокатура є частиною системи правосуддя і від цієї спільноти залежить якість роботи трьох гілок влади – судової, виконавчої та законодавчої.

Саме цей закон запровадив монополію Національної асоціації адвокатів України: всі адвокати мають бути членами цієї Асоціації. Організацію з того часу незмінно очолює соратниця Віктора Медведчука – Лідія Ізовітова.

Проте, попри вимогу у звіті Єврокомісії профільний комітет Верховної Ради, який очолює Денис Маслов («Слуга народу») за всі шість років роботи парламенту так і не демонополізував адвокатуру.

Рівно рік тому Конституційний Суд розпочав розгляд скарги адвоката В’ячеслава Плескача, який доводить неконституційність вимоги для адвокатів бути безальтернативно членом однієї асоціації.

Керівництво Асоціації неодноразово тисло на тих адвокатів, які пішли служити в ЗСУ, вибачалося перед суддями за дії адвокатів майданівців, не реагувало належним чином на дії частини адвокатів, які залишилися на тимчасово окупованих територіях і брали участь у тортурах.