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    США не поспішають відключати Росію від SWIFT, яка розв’язала війну проти України

    Байден також додав, що санкції, можливо, не стримають президента Росії Володимира Путіна. - США не поспішають відключати Росію від SWIFT, яка розв’язала війну проти України

    Байден також додав, що санкції, можливо, не стримають президента Росії Володимира Путіна.

    фото з відкритих джерел

    При цьому така опція залишається можливою, зауважив Байден

    Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що поки в рамках санкцій США проти Росії за напад на Україну Москву не відключатимуть від міжнародної платіжної системи SWIFT. На цьому наголосив американський президент під час пресконференції 24 лютого.

    При цьому, за його словами, така опція залишається можливою.

    Байден також додав, що санкції, можливо, не стримають президента Росії Володимира Путіна.

    «Він побачить вплив санкцій. Це дуже послабить його країну, тому йому доведеться ухвалювати дуже складне рішення або послаблювати себе як країну», – заявив президент США.

    Нагадаємо, що сьогодні ввечері головнокомандувач ЗСУ заявив: бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються кров’ю.

    Раніше сьогодні головнокомандувач Збройних сил України закликав резервістів нищити окупантів.

    До слова, прем'єр Британії оголосив нові санкції проти Росії: хто у списку. Натомість чотири країни ЄС проти відключення Росії від Swift.

    А Путін назвав війну проти України «вимушеним заходом». Також Кремль назвав умови для переговорів Путіна й Зеленського.

    Нагадаємо, відомі росіяни засуджують злочини Путіна в Україні.

    Зазначимо, Україна втратила контроль над ЧАЕС. Згодом з'явилися перші кадри російських окупантів на території ЧАЕС.

    Ще Росія розбомбила острів Зміїний: бійці ЗСУ тримають оборону.

    Нагадаємо, у Сумах точаться бої з окупантами на танках, є жертви (відео). Також у Вугледарі окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та поранені (фото).

    Як відомо, ЗСУ знищили «Джавелінами» 15 російських танків біля Глухова.

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    Теги: Росія Джозеф Байден санкції війна
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    США не поспішають відключати Росію від SWIFT, яка розв’язала війну проти України