США не поспішають відключати Росію від SWIFT, яка розв’язала війну проти України

Байден також додав, що санкції, можливо, не стримають президента Росії Володимира Путіна.

При цьому така опція залишається можливою, зауважив Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що поки в рамках санкцій США проти Росії за напад на Україну Москву не відключатимуть від міжнародної платіжної системи SWIFT. На цьому наголосив американський президент під час пресконференції 24 лютого.

При цьому, за його словами, така опція залишається можливою.

Байден також додав, що санкції, можливо, не стримають президента Росії Володимира Путіна.

«Він побачить вплив санкцій. Це дуже послабить його країну, тому йому доведеться ухвалювати дуже складне рішення або послаблювати себе як країну», – заявив президент США.

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