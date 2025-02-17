Китай отримає місце за столом переговорів про закінчення війни: президент назвав умову

Зеленський раніше заявляв, що Україна не визнаватиме жодних угод про припинення вогню, ухвалених без її участі

Глава нашої держави вважає, що Піднебесна має надати Україні гарантії безпеки та підтримку

Китай вперше виявив справжню зацікавленість у сприянні мирним переговорам для завершення війни в Україні. Пекін може бути за столом переговорів, якщо буде готовий надати гарантії безпеки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Зеленського запитали, чи розглядає Україна можливість залучення Китаю до мирних переговорів після зустрічі керівника Офісу президента Андрія Єрмака та глави МЗС Андрія Сибіги з міністром закордонних справ КНР Ван Ї у Мюнхені.

«Ми бачимо, мені здається вперше, зацікавленість Китаю. І я думаю, що це у більшості своїй завдяки тому, що зараз пришвидшуються всі процеси. Ми не можемо бути проти того, коли країни, особливо коли країни Глобального півдня зацікавлені у тому, щоби допомагати Україні і тиснути на Росію закінчити війну», – відповів він.

Президент наголосив, що за столом перемовин Україна «готова до присутності серйозних гравців».

«Але за столом перемовин – у цей момент будуть ті, хто готові взяти на себе відповідальність як за гарантії безпеки, так і допомоги, так і зупинення Путіна, так і інвестування у відновлення України», – каже він.

Нагадаємо, Україна не братиме участі в перемовинах у Саудівській Аравії та не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін формує команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який прагне досягти угоди щодо припинення війни в Україні.

До слова, Росія відправила на переговори до Саудівської Аравії очільника МЗС Сергія Лаврова та помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова.