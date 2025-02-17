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Китай отримає місце за столом переговорів про закінчення війни: президент назвав умову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Китай отримає місце за столом переговорів про закінчення війни: президент назвав умову
Зеленський раніше заявляв, що Україна не визнаватиме жодних угод про припинення вогню, ухвалених без її участі
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Глава нашої держави вважає, що Піднебесна має надати Україні гарантії безпеки та підтримку

Китай вперше виявив справжню зацікавленість у сприянні мирним переговорам для завершення війни в Україні. Пекін може бути за столом переговорів, якщо буде готовий надати гарантії безпеки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Зеленського запитали, чи розглядає Україна можливість залучення Китаю до мирних переговорів після зустрічі керівника Офісу президента Андрія Єрмака та глави МЗС Андрія Сибіги з міністром закордонних справ КНР Ван Ї у Мюнхені.

«Ми бачимо, мені здається вперше, зацікавленість Китаю. І я думаю, що це у більшості своїй завдяки тому, що зараз пришвидшуються всі процеси. Ми не можемо бути проти того, коли країни, особливо коли країни Глобального півдня зацікавлені у тому, щоби допомагати Україні і тиснути на Росію закінчити війну», – відповів він.

Президент наголосив, що за столом перемовин Україна «готова до присутності серйозних гравців».

«Але за столом перемовин – у цей момент будуть ті, хто готові взяти на себе відповідальність як за гарантії безпеки, так і допомоги, так і зупинення Путіна, так і інвестування у відновлення України», – каже він.

Нагадаємо, Україна не братиме участі в перемовинах у Саудівській Аравії та не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін формує команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який прагне досягти угоди щодо припинення війни в Україні.

До слова, Росія відправила на переговори до Саудівської Аравії очільника МЗС Сергія Лаврова та помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова. 

Теги: Володимир Зеленський Китай війна Сі Цзіньпін переговори

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