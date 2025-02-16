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Найважчий день на фронті. Аналітики пояснили, що сталось минулої доби

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Найважчий день на фронті. Аналітики пояснили, що сталось минулої доби
Окупанти були дуже активні на Покровському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Кількість штурмових дій збільшилася у два з половиною рази, з найбільшою активністю на Покровському напрямку

За минулу добу відбулося 250 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. 

Найважчий день на фронті. Аналітики пояснили, що сталось минулої доби фото 1
мапа ISW

Новини війни

Окупанти завдали по території України 33 авіаційних ударів, застосували 47 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 500 дронів-камікадзе та здійснили близько чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Противник значно активізував зусилля, загальна кількість штурмових дій збільшилася у два з половиною рази, з найбільшою активністю на Покровському напрямку. За добу, на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 536 окупантів, з них 261 - безповоротно. Також українські воїни знищили 23 бойові броньовані машини, чотири одиниці автомобільної техніки, один засіб РЕБ та два мотоцикли. До того ж пошкодили три танки, десять бойових броньованих машин, чотири автомобілі та артилерійську систему росіян. 

На Харківському напрямку

Противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Тихого та в напрямку Козачої Лопані. Бій триває в районі Вовчанська, ситуація контрольована.

Найважчий день на фронті. Аналітики пояснили, що сталось минулої доби фото 2

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Дворічна, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Колісниківка, Лозова та в напрямку Новоосинового, де українські захисники зупинили 26 ворожих атак, ще 11 боєзіткнень тривають.

Найважчий день на фронті. Аналітики пояснили, що сталось минулої доби фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 26 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Терни, Торське та Діброва. Шість боєзіткнень тривають дотепер.

Найважчий день на фронті. Аналітики пояснили, що сталось минулої доби фото 4

На Сіверському напрямку

П’ять ворожих штурмів відбили українські захисники, ще п’ять боєзіткнень тривають дотепер, окупанти намагаються просуватись в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

Найважчий день на фронті. Аналітики пояснили, що сталось минулої доби фото 5

На Краматорському напрямку

Окупанти штурмували позиції наших захисників поблизу Предтечиного, Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру. Сили оборони відбили 24 атаки загарбників, п’ять боєзіткнень продовжуються.

Найважчий день на фронті. Аналітики пояснили, що сталось минулої доби фото 6

На Торецькому напрямку

Сімнадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів в районах Торецька, Диліївки та Кримського, на даний час тривають два боєзіткнення.

Найважчий день на фронті. Аналітики пояснили, що сталось минулої доби фото 7

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби окупанти 67 разів намагались просунутись на позиції українських підрозділів, противник атакував у районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Удачне, Надіївка, Андріївка та Удачне. Наші захисники зупинили 47 штурмову дію противника. Бої тривають у двадцяти локаціях.

Найважчий день на фронті. Аналітики пояснили, що сталось минулої доби фото 8

На Новопавлівському напрямку

Ворог 24 рази намагався прорвати оборону наших захисників в районах Зеленівки, Розливу, Нового Комара, Новосілки та Великої Новосілки. Чотирнадцять боєзіткнень не вщухають до цього часу.

Найважчий день на фронті. Аналітики пояснили, що сталось минулої доби фото 9

На Курському напрямку

Загарбник з початку доби дев’ять разів вдавався до наступальних дій, всі атаки ворога відбито.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна

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