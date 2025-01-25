Американська допомога на паузі. Як це вплине на Україну?

Держдеп поставив на паузу всі програми міжнародної допомоги

Про замороження американської допомоги Україні. Politico пише, що Держдеп поставив на паузу всі програми міжнародної допомоги, що «схоже, включає військову підтримку для України».

Про що тут ідеться, бо контекст важливий:

Кілька співрозмовників говорять мені, що мова йде про програму FMF (міжнародне військове фінансування). Минулого року Конгрес заклав на неї $1,6 млрд, і ці кошти вичерпали ще у травні. Інших двох програм – PDA та USAI, пауза поки не стосується.

У Пентагоні мені повторно підтвердили, що жодних нових вказівок щодо припинення цих програм не надходило. Це означає, що контракти на виготовлення зброї за програмою USAI, оформлені адміністрацією Байдена, залишаються у силі. Також конкретний указ Трампа не впливає на будь-які раніше заплановані поставки зброї зі складів США за програмою PDA.

Тобто технічно – так, розпорядження Держдепу стосується військової підтримки за механізмом FMF. Але по факту – дві основні програми PDA та USAI, за якими ще продовжується виготовлення та постачання зброї для України, на цю мить залишаються працювати без змін.

Чи можуть вже заплановані поставки зупинити у майбутньому? У теорії так, але для цього потрібна окрема процедура. Щодо оголошення нових пакетів зброї – це рішення вже залежатиме від адміністрації Трампа. Для програми PDA від Байдена в нього залишилось близько $4 млрд.

Проте виглядає, що замороження від Держдепу впливає на інші дуже важливі невійськові програми, зокрема від агенції USAID. А їх в Україні вдосталь – це підтримка енергетики, відбудова інфраструктури, медична допомога, освіта, та інші напрямки. Що з цими програмами буде далі – поки неясно.

Також є зміни у програмах для біженців з України, зокрема United for Ukraine (U4U), яку започаткував Байден. Віднині міністерство національної безпеки США ставить її на паузу. Заявки на притулок у США за цією програмою поки що розглядати не будуть. Детальніше, думаю, пояснять міграційні юристи.

Такі новини. Постарався описати якомога простіше відповідно до того, що знаю сам. Як і очікувалось, все несеться дуже стрімко, і дуже швидко змінюється.