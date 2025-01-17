Хлопець з бабусею загинули біля під'їзду. Що відомо про жертв російського удару по Кривому Рогу

Росіяни вбили 20-річного Олексія разом з бабусею Альоною балістичною ракетою

Сьогодні, 17 січня, Росія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок ворожого удару пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова, є загиблі та поранені.

Як повідомляє місцеве медіа «Свої», внаслідок удару окупантів загинув 20-річний Олексій Якименко. Юнака росіяни вбили ракетою біля під'їзду разом з бабусею Альоною.

Хлопець навчався у педагогічному університеті. Він мав стати вчителем географії.

Після першого вибуху Олексій побіг до навчального закладу, де працює його тітка. З нею було все добре. Вони зустрілися і рушили додому. Бабуся вийшла назустріч, аби відкрити під'їзд. Тоді пролунав другий вибух.

Ще однією жертвою стала 45-річна Оксана. Вона була вчителькою музичного мистецтва в одній з криворізьких гімназій. Її вбили уламки в авто. Чоловік Ігор був поруч та встиг зреагувати, у 2022 році він поховав свою першу дружину в окупованому Херсоні.

Зазначимо, що 20 січня у Кривому розі буде Днем жалоби.

У пʼятницю, 17 січня, Росія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок російської атаки загинули чотири людини, семеро постраждали.

Згодом Володимир Зеленський відреагував на атаку росіян. Президент України висловив співчуття рідним і близьким поранених і загиблих.