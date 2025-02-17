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Україна не визнаватиме перемовини у Саудівській Аравії – Зеленський

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україна не визнаватиме перемовини у Саудівській Аравії – Зеленський
Зеленський зауважив, що його офіційний візит до Саудівської Аравії запланований на завтра
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Президент зазначив, що в цих перемовинах є двосторонній формат, і сторони мають право обговорювати власні питання

Україна не братиме участі в перемовинах у Саудівській Аравії та не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі. Про це зауважив президент Володимир Зеленський, пише «Інтерфакс-Україна».

«Україна не братиме (участі, – «Главком»). Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України, які не мають результату. І ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати», – сказав Зеленський журналістам, коментуючи питання щодо перемовин у Саудівській Аравії між представниками РФ та США.

Президент зазначив, що в цих перемовинах є двосторонній формат, і сторони мають право обговорювати власні питання. За його словами, про це вже йшлося раніше, але лише зараз ця тема стала публічною.

Володимир Зеленський також підкреслив, що його офіційний візит до Саудівської Аравії, запланований на завтра, не пов’язаний із переговорами між представниками США та Росії, які проходять у цій країні.

Крім того, президент заявив, що під час візиту порушить питання зниження цін на нафту. Він вважає, що на це може вплинути президент США Дональд Трамп:

«Я не знаю, кому може вдатись знизити ціни. Вважаю, що найбільший ресурс є до цього саме у президента Трампа, що він найсильніший в цьому напрямку в енергетиці і має в руках це. І я думаю, що якщо він поставив ціль, він зможе».

Нагадаємо, Росія відправила на переговори до Саудівської Аравії очільника МЗС Сергія Лаврова та помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова. 

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Теги: росія США Володимир Зеленський переговори Саудівська Аравія

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