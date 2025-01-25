Військовий розповів про особливості штурмів солдатів КНДР на Курщині

«Тактика дій північнокорейських військових на Курщині відрізняється від росіян»

Північнокорейські військові на Курщині здійснюють штурмові дії великими групами від 50 осіб, пересуваючись по відкритій місцевості. Про це повідомив старший офіцер відділу комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Петро Гайдащук в етері «Еспресо».

Як зазначив офіцер, останнім часом північнокорейські військові дещо змінили свою тактику штурмів.

«Тактика дій північнокорейських військових на Курщині відрізняється від росіян. Зокрема, військовослужбовці КНДР не діють малими штурмовими групами. Вони проводять штурмові дії великим групами – від 50 і більше військових. Часто вони наступальні дії проводять на відкритій місцевості, де атакують позиції ЗСУ у повний ріст. Північнокорейські військові також не зважають на дрони ЗСУ під час атак і намагаються їх збити стрілецькою зброєю. Рухаються швидко і намагаються якомога скоріше зблизитись з позиціями ЗСУ», – розповів старший офіцер відділу комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Петро Гайдащук вважає, що солдати КНДР відпрацьовують власні підходи до ведення бойових дій:

«Останнім часом спостерігається й застосування малих штурмових груп для атаки. Російські полонені розповідають про те, що вони разом готувались до бойових дій з північнокорейськими військовими на одних полігонах. За словами полонених росіян, військові з КНДР мають достатньо часу для підготовки, краще екіпіровані, мають російське озброєння й навіть краще харчування. Головним завданням для них є саме штурм позицій ЗСУ і лише в разі успіху росіяни вже йдуть слідом для закріплення на позиціях та оборонних дій».

Нагадаємо, що 4 тис. із 12 тис. північнокорейських солдатів уже загинули на Курщині. Про це президент України Володимир Зеленський зауважив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Раніше президент України Володимир Зеленський показав нові кадри спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими Служби безпеки України. За словами полоненого, північнокорейські підрозділи на Курщині зазнають масштабних втрат, які навіть важко порахувати. Північнокореєць також заявив, що не знав де і проти кого воюватиме.

До слова, аналітики ISW вважають, що контингент північнокорейських військ чисельністю 12 тис. осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року. Так буде в разі, якщо солдати КНДР продовжать зазнавати високих втрат у майбутньому.

Як повідомлялося, уряд Південної Кореї проведе консультації з Україною про повернення північнокорейських військових, які потрапили у полон Збройних сил України.