Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Військовий розповів про особливості штурмів солдатів КНДР на Курщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Військовий розповів про особливості штурмів солдатів КНДР на Курщині
Північнокорейські військові останнім часом змінили тактику своїх штурмових дій
фото: KCNA (ілюстративне)

«Тактика дій північнокорейських військових на Курщині відрізняється від росіян»

Північнокорейські військові на Курщині здійснюють штурмові дії великими групами від 50 осіб, пересуваючись по відкритій місцевості. Про це повідомив старший офіцер відділу комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Петро Гайдащук в етері «Еспресо».

Як зазначив офіцер, останнім часом північнокорейські військові дещо змінили свою тактику штурмів.

«Тактика дій північнокорейських військових на Курщині відрізняється від росіян. Зокрема, військовослужбовці КНДР не діють малими штурмовими групами. Вони проводять штурмові дії великим групами – від 50 і більше військових. Часто вони наступальні дії проводять на відкритій місцевості, де атакують позиції ЗСУ у повний ріст. Північнокорейські військові також не зважають на дрони ЗСУ під час атак і намагаються їх збити стрілецькою зброєю. Рухаються швидко і намагаються якомога скоріше зблизитись з позиціями ЗСУ», – розповів старший офіцер відділу комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Петро Гайдащук вважає, що солдати КНДР відпрацьовують власні підходи до ведення бойових дій: 

«Останнім часом спостерігається й застосування малих штурмових груп для атаки. Російські полонені розповідають про те, що вони разом готувались до бойових дій з північнокорейськими військовими на одних полігонах. За словами полонених росіян, військові з КНДР мають достатньо часу для підготовки, краще екіпіровані, мають російське озброєння й навіть краще харчування. Головним завданням для них є саме штурм позицій ЗСУ і лише в разі успіху росіяни вже йдуть слідом для закріплення на позиціях та оборонних дій».

Нагадаємо, що 4 тис. із 12 тис. північнокорейських солдатів уже загинули на Курщині. Про це президент України Володимир Зеленський зауважив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Раніше президент України Володимир Зеленський показав нові кадри спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими Служби безпеки України. За словами полоненого, північнокорейські підрозділи на Курщині зазнають масштабних втрат, які навіть важко порахувати. Північнокореєць також заявив, що не знав де і проти кого воюватиме.

До слова, аналітики ISW вважають, що контингент північнокорейських військ чисельністю 12 тис. осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року. Так буде в разі, якщо солдати КНДР продовжать зазнавати високих втрат у майбутньому.

Як повідомлялося, уряд Південної Кореї проведе консультації з Україною про повернення північнокорейських військових, які потрапили у полон Збройних сил України.

Читайте також:

Теги: росія війна військові Північна Корея Україна солдат Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віктор Орбан
Час покаже наскільки Орбан нашкодив сам собі, перегнувши палку в українському питанні
27 грудня, 2024, 08:05
Турнікет треба накласти за 20-30 секунд, інакше кровотечу буде не спинити. Конструкція турнікетів передбачає можливість пораненому провести маніпуляцію самотужки
Кров людська – не водиця. Репортаж з «виставки х…вих турнікетів» Такмед
20 сiчня, 15:00
Пасажирський літак обстріляли російські військові над Грозним
Пілоти азербайджанського літака перед катастрофою здійснили диво – Bild
29 грудня, 2024, 16:58
Американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським
Президент відповів, чи погодиться на вступ України до НАТО без окупованих територій
6 сiчня, 01:09
За словами нардепа, система бронювання втрачає довіру від підприємств, які в межах чинного законодавства бронюють критично важливих працівників.
ТЦК може мобілізувати навіть заброньованих працівників: нардеп вказав на проблему
6 сiчня, 16:09
Інформація про постраждалих наразі не надходила
Атака дронів на Київщину: поліція показала наслідки (фото)
11 сiчня, 10:45
За словами Рютте, майбутнє європейської та глобальної безпеки залежить від результату війни в Україні
«Доведеться вивчати російську мову». Рютте звернувся до жителів європейських країн
13 сiчня, 20:28
Росія атакувала газову інфраструктуру: що буде з постачанням для українців
Росія атакувала газову інфраструктуру: що буде з постачанням для українців
15 сiчня, 14:13
Дрони атакували пороховий завод у Тамбовській області (відео)
Дрони атакували пороховий завод у Тамбовській області (відео)
16 сiчня, 08:47

Соціум

Військовий розповів про особливості штурмів солдатів КНДР на Курщині
Військовий розповів про особливості штурмів солдатів КНДР на Курщині
У Курській області Сили оборони продовжують контрнаступ: деталі від ЦПД
У Курській області Сили оборони продовжують контрнаступ: деталі від ЦПД
Портрет російського окупанта. Цікаві дані BBC
Портрет російського окупанта. Цікаві дані BBC
Ірландію та Шотландію накрив потужний шторм (фото)
Ірландію та Шотландію накрив потужний шторм (фото)
У Словаччині тривають протести проти уряду Фіцо (фото, відео)
У Словаччині тривають протести проти уряду Фіцо (фото, відео)
У Придністров'ї люди вийшли на протести через припинення постачання газу (фото)
У Придністров'ї люди вийшли на протести через припинення постачання газу (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 січня 2025
40K
День ангела Ксенії 2025: привітання, яскраві листівки та вірші
17K
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Надто дорого: румунські фермери відмовляються від вирощування традиційного овоча
8778
Втрати ворога станом на 24 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві годину тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:13
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
23 сiчня, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 сiчня, 00:09

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua