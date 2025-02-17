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Пєсков повідомив, хто поїде від РФ на зустріч із посадовцями США в Саудівську Аравію

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Пєсков повідомив, хто поїде від РФ на зустріч із посадовцями США в Саудівську Аравію
РФ відправляє на переговори до Саудівської Аравії очільника МЗС Сергія Лаврова
фото: kremlin.ru

Зустріч делегацій США та РФ у Саудівській Аравії відбудеться завтра

Росія відправила на переговори до Саудівської Аравії очільника МЗС Сергія Лаврова та помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова. Про це повідомив прессекретар Дмитро Пєсков.

Серед тем можливі переговори щодо України, організація зустрічі Путіна та Дональда Трампа, відновлення всього комплексу російсько-американських відносин, зазначив прессекретар.

Раніше стало відомо, що Зеленський відвідає Саудівську Аравію. Також міжнародні інформаційні агенції повідомили, що офіційні особи США і Росії вирушили до Саудівської Аравії, щоб розпочати переговори щодо України, і така зустріч має відбутися найближчими днями.

Напередодні з'ясувалося, що Саудівська Аравія підтримала ідею проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на своїй території. 

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися в Саудівській Аравії. При цьому глава Білого дому додав, що, ймовірно, відвідає Росію і чекатиме на Путіна в США.

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Теги: Саудівська Аравія росія переговори путін Дональд Трамп Сергій Лавров

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