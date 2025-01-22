Головна Думки вголос Микола Княжицький
search button user button menu button
Микола Княжицький Народний депутат України

Що насправді стоїть за екстреним зверненням Путіна до Трампа?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Заяви Трампа та нового держсекретаря Марко Рубіо, що Путін є агресором і в його інтересах якнайшвидше завершити цю війну, відображають сьогоднішнє становище Путіна у світі
фото з відкритих джерел

У Путіна немає мотивації закінчити війну

Путін зробив несподіване екстрене включення прямо із засідання Ради безпеки Росії, щоб привітати Дональда Трампа зі вступом на посаду президента США. Це виглядає як анекдот, адже у своїй риториці Путін постійно підкреслює, що в Україні веде війну проти «колективного Заходу», де головну роль відіграють саме Сполучені Штати.

Більше того, навіть засідання Ради безпеки було спеціально перенесене під дату інавгурації Трампа, хоча зазвичай такі заходи проходять у п’ятницю. Цей жест, а також очевидне підлабузництво перед адміністрацією, яку у російській пропаганді називають «головним ворогом», викликає подив. Але лише на перший, адже фактично ми бачимо симптоми всіх проблем, з якими стикається Путін через розв’язану ним війну.

Очевидно, що ціль війни Путіна – нанести поразку колективному Заходу на території України, щоб встановити «нову архітектуру безпеки». Тобто йдеться про встановлення зон впливу, де Путін має правити частиною світу, яку він вважає своєю, і ніхто не мав би права йому у тому перешкоджати. Нічого українського у цій концепції існувати не може, і Україна має бути знищена як держава, а українці – як народ.

Але так само очевидно, що ніхто немає намірів віддати Європу під зону впливу Москви. Тому про жодні зони впливу не йдеться – ні зараз, ні у майбутньому. І хоча США нині не пропонують чіткого плану досягнення миру в Україні, наразі ніщо не каже, що втеча Америки з України та Європи могла б стати частиною цього плану.

Заяви Трампа та нового держсекретаря Марко Рубіо, що Путін є агресором і в його інтересах якнайшвидше завершити цю війну, відображають сьогоднішнє становище Путіна у світі. Путін – ізгой. Показовою тут є його минулорічна поїздка у Монголію, яку російські ЗМІ представляли як тріумф дипломатії. Хоча насправді йшлося про те, що того разу Путіна просто не арештували. В умовах суцільної ізоляції йому важливий сам факт зустрічей з Трампом.

Адже це дасть можливість показати всім, що ізоляції не існує, адже навіть президент найвпливовішої країни світу зустрічається з ним особисто. Тому Путін постійно заявляє, що він готовий до переговорів. Але саме тому ці переговори навряд чи зможуть принести мир в Україну.

Проблема у тому, що у Путіна немає мотивації закінчити війну. Путіну мир не потрібен. Йому потрібна увага до себе, і він не хоче відчувати себе ізгоєм. Все що йому треба від Трампа – щоб ці переговори тривали до нескінченності, і Путін міг би брати у них участь.

Тому зрозуміло, що він буде тягнути з рішенням щодо миру стільки, скільки зможе. Тому немає сенсу вірити у диво, що завершення війни звалиться з неба. Справедливий мир можна лише відвоювати, і коли це станеться – залежить від нас більше, ніж від будь-кого ще.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путін українці держава Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скандальний лідер проросійської болгарської партії Костадін Костадінов заявив про «претензії» його країни на частину Одещини
«Бессарабська народна республіка». Десять фактів про регіон, на який «претендує» Болгарія
15 сiчня, 16:36
Станом на 1 грудня 2024 вже виплачено грошову компенсацію 2 130 ветеранам, з них придбали житло 1 053 осіб
Уряд виділив додаткові 400 млн грн на житло ветеранам
23 грудня, 2024, 20:18
Російські військовополонені у їдальні
Рахункова палата повідомила, в яку суму Україні обійшлося утримання полонених росіян
27 грудня, 2024, 13:49
Залізничники вже працюють над відновленням пошкодженої ділянки
Внаслідок нічної атаки пошкоджено контактну мережу залізниці: затримується низка потягів
6 сiчня, 07:04
Північнокорейські солдати не знають, що таке дрони, і це на користь ЗСУ
Військовий розповів, як солдати КНДР воюють на Курщині з дронами
5 сiчня, 17:58
Команда Трампа працює над організацією телефонної розмови з Путіном
Радник Трампа розповів, коли відбудеться зустріч із Путіном, від якої очікують миру
12 сiчня, 17:42
Під час виконання бойового завдання на Торецькому напрямку чоловіка взяли у полон, оскільки товариші по службі кинули його
Бійці «Азова» взяли у полон ескімоса (відео)
17 сiчня, 08:04
Російські дипломати перебували у парламенті Великої Британії
Російські дипломати нишком прослизнули до зачиненої частини парламенту Британії
17 сiчня, 11:40
У 2024 році найпопулярнішим седаном стала Skoda Octaviа
Названо найпопулярніші седани, які українська держава закуповує під час війни
Сьогодні, 05:49

Микола Княжицький

Що насправді стоїть за екстреним зверненням Путіна до Трампа?
Що насправді стоїть за екстреним зверненням Путіна до Трампа?
Трамп знову президент. Якою буде політика США щодо України?
Трамп знову президент. Якою буде політика США щодо України?
Криза у міждержавних відносинах між Україною та Польщею вирішена
Криза у міждержавних відносинах між Україною та Польщею вирішена
Мобілізація молоді. Хто і навіщо нав’язує Україні цю дискусію?
Мобілізація молоді. Хто і навіщо нав’язує Україні цю дискусію?
Байден в останні дні президентства добиває економіку РФ
Байден в останні дні президентства добиває економіку РФ
Чому подкаст з Фрідманом не приніс Зеленському очікуваного ефекту на Заході?
Чому подкаст з Фрідманом не приніс Зеленському очікуваного ефекту на Заході?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 січня 2025
45K
Командування Медичних сил відреагувало на затримання головного психіатра ЗСУ
30K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала менше 20 хвилин
23K
По одному кожні 45 хвилин: мільйонери масово тікають із Британії
13K
День Соборності України 2025: привітання у прозі, віршах та листівках

Новини

Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
Сьогодні, 04:44
Фінляндія готує 27-й пакет військової допомоги Україні
Сьогодні, 00:33
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Вчора, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua